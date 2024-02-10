Полезные свойства иван-чая и советы по его применению

Действительно ли у иван-чая нет противопоказаний, и в чем его главная уникальность в сравнении с другими традиционными растительными напитками? Андрей Королев, специалист по здоровому питанию, поделился мнением.

Иван-чай — это не гриб. И не совсем чай: традиционный чай делают, заваривая листья куста камелии китайской. А иван-чай — это кипрей узколистный, многолетнее растение до двух метров в высоту с фиолетовым цветами. В Европе растение называют "ивовой травой": оно растет во многих странах с умеренным климатом, не только в России.

Легенды об иван-чае несколько преувеличивают его значимость:

На Руси кипрей, скорее всего, смешивали с ромашкой, мятой и другими травами в лекарственных отварах, а выращивать в промышленных масштабах начали только в XVIII веке в селе Копорье (находится на территории нынешней Ленинградской области).

Репутация у напитка поначалу была не из лучших — Даль даже зафиксировал в своем словаре поговорку «Копорское крошево и кисло, и дёшево».

Как и прочие травяные и фруктовые чайные напитки на основе растений, иван-чай требует более внимательного отношения — не стоит считать его чудодейственным средством и пить 5 раз в день, заедая сладостями.

Иван-чай противопоказан при тромбозе, варикозе, или аллергии, при долгом и неумеренном употреблении может навредить работе ЖКТ.

Но зато в разумных дозах при употреблении курсами, наоборот, лечит язвы желудка, устраняет запоры, улучшает сон и работает как болеутоляющее.

Но главное, что отличает настой иван-чая от популярных горячих и освежающих напитков — в нем совсем нет кофеина. Это значит, что бодрящий эффект чая, кофе или колы он не повторит, но зато и не перегрузит сердце.