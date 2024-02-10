Рыболовы рассказали, как быстро избавиться от стойкого запаха рыбы

22:23 2024-02-10
Рыболовы рассказали, как быстро избавиться от стойкого запаха рыбы

Когда от человека пахнет рыбой, это неприятно и окружающим, и ему самому, убрать этот аромат бывает непросто.

Запах рыбы может быть разным:

После разделки свежепойманной рыбы от рук пахнет не сильно и достаточно просто помыть их, чтобы избавиться от запаха.

Исключение, рыба корюшка. После общения с ней не только от рук, но и во всем помещении стоит сильный запах свежего огурца.

Жареную и вареную рыбу иногда приходится есть руками. После этого они не только пахнут, но и становятся липкими, причем настолько, что их приходится долго мыть с мылом.

Когда имеешь дело с вяленой или копченой рыбой, запах уже другой и избавиться от него, просто помыв руки с мылом, иногда невозможно.

Многое зависит от того, какую рыбу вы едите:

Некоторые представители пресноводной ихтиофауны обладают настолько жирным мясом, что руки просто пропитываются жиром. В качестве примера можно привести воблу, чехонь и сырть или вимбу. Эти рыбы очень жирные, как в вяленом, так и копченом виде.

Раствор лимонной кислоты:

Это проверенное временем средство. Нужно развести небольшое количество кислоты в холодной воде и тщательно помыть руки. Затем сполоснуть их и вытереть насухо. Запах рыбы исчезнет.

Раствор уксуса:

7%-ный уксус разводят холодной водой так, чтобы раствор не щипал кожу рук. Затем моют им руки, споласкивают и вытирают полотенцем.

Жидкость, содержащая этиловый спирт:

Можно использовать медицинский препарат или парфюмерное средство. Достаточно эффективно избавляет от запаха рыбы. Не следует применять средства, которые имеют характерный запах. Рыбой пахнуть не будет, но запахнет чем-то другим, что вряд ли приятно.

Ложка из нержавеющей стали:

Неизвестно, народное ли это средство или современный лайфхак. В старину нержавейки не было. Но, говорят, что действительно помогает удалить рыбный запах с рук.

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