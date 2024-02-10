Что нужно себе разрешить раз и навсегда, чтобы обрести уверенность

23:20 2024-02-10
Что нужно себе разрешить раз и навсегда, чтобы обрести уверенность

Много комплексов рождается у человека, который слепо следует общепринятым установкам.

Почувствовать опору в самом себе можно через простое позволение действовать в соответствии со своими чувствами, целями и желаниями.

И помогут в этом эти семь "заповедей":

Я разрешаю себе совершать ошибки и учиться на них. Идеальных людей нет, и там, где я оступлюсь, я смогу вновь встать и принять урок как опыт

Я позволяю себе достигать желаемого, идти собственным путём и отвечать за последствия своих решений. Только я знаю, что для меня "хорошо", а что "плохо"

Я имею право интересоваться тем, что меня зажигает. Мне нет надобности идти за модой большинства в хобби и увлечениях

Я не беру на себя ответственность за поступки других людей. Но несу ответственность за собственную жизнь

Я разрешаю себе не нравиться некоторым людям. Моя жизнь и мои цели важнее, чем стремление быть удобным для окружающих

Я имею право менять своё мнение в любой момент. Если такое происходит, значит, на то есть веские причины, и мне нет надобности оправдываться

Я позволяю себе не знать некоторых вещей или фактов и прямо говорить об этом собеседнику, если тот пытается меня пристыдить. Незнание не делает меня плохим или глупым человеком. Я всегда могу наверстать пробелы, если мне того захочется

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