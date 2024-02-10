Урожайные сорта картофеля, на которые всегда можно рассчитывать

23:26 2024-02-10
Урожайные сорта картофеля, на которые всегда можно рассчитывать

Среди многообразия картофельных сортов бывает тяжело выбрать тот, который подходит по всем параметрам, включая высокую урожайность.

Тулеевский, урожайный, вкусный. Не требователен к условиям произрастания и подкормкам, хорошо растёт и плодоносит на любых почвах.

У этого картофеля тонкая шкурка и светло-жёлтая мякоть. Он особо хорош для приготовления пюре, так как клубни быстро развариваются, обладает прекрасным картофельным вкусом.

Беллароза, он хорош тем, что прост в выращивании, хорошо адаптируется к разным климатическим условиям, засухоустойчивый, устойчив к распространённым заболеваниям паслёновых.

Первые клубни можно подкапывать после 45-50 дней после появления всходов. Клубни крупные, с жёлтой мякотью и красной кожурой. Хранится без вкусовых потерь. Вот только копать неудобно, растёт мимо лунки.

Джелли, хорошо переносит засуху, кроме превосходного вкуса и лёжкости, обладает высокой урожайностью и абсолютно не требователен к уходу.

Подходит для выращивания в любом регионе. Клубни созревают через 3-3,5 месяца. Глазки не углублённы, находятся на поверхности. Мякоть тёмно-жёлтая, приятная на вкус, водянистости не наблюдается даже у молодого картофеля.

Невский, всегда гарантированный урожай в любой год. Клубни бывают крупные и при этом никогда не пустотелые. Созревание клубней происходит примерно через 3 месяца.

На клубнях глазки мелкие, чистить очень удобно. По форме овальные, со светло-жёлтой кожурой и кремовой мякотью.

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