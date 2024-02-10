В 2024 году к Земле приблизится комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом

Комету независимо друг от друга обнаружили астрономы из Южной Африки 22 февраля и из Китая 9 января. В настоящее время C/2023 A3 находится между Сатурном и Юпитером.

Она движется со скоростью 290 664 км/ч и, вероятно, максимально приблизится к Земле 13 октября 2024 года.

По оценкам астрономов, комета совершает оборот вокруг Солнца за 80 660 лет. К нашему светилу максимально близко она подойдет 28 сентября 2024 года.

Правда, при подлете к Солнцу комета может распасться. Если этого не произойдет, она может стать видимой в любительские телескопы уже в июне 2024 года.

В октябре она может оказаться такой же яркой, как самые яркие звезды на небе — сверкать подобно Венере в ее самые «яркие» ночи.

О C/2023 A3 многое еще неизвестно, в том числе ее размер. Астрономы все еще обсуждают шансы кометы на выживание.

Исследователь из Пенсильванского университета Цичэн Чжан назвал C/2023 A3 самой многообещающей с точки зрения наблюдений невооруженным глазом кометой за последние годы, однако предупредив, что эти надежды могут не оправдаться.

«Выживание C/2023 A3, хотя и многообещающее, на данный момент не гарантировано», — написал Чжан в соцсетях.