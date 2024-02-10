Новые генномодифицированные черви светятся в загрязненном воздухе

23:44 2024-02-10
Новые генномодифицированные черви светятся в загрязненном воздухе

Специалисты из Университета Турку (Финляндия) создали два трансгенных вида нематоды Caenorhabditis elegans.

Эти круглые черви длиной в миллиметр чувствуют запах токсичных биологических или синтетических соединений.

Они реагируют, производя зеленый флуоресцентный белок (GFP) в течение 24 часов.

Чем выше уровень вредных веществ, тем больше белка производят черви и, следовательно, тем больше они светятся. Статья об исследовании опубликована в журнале Pathogens.

Было обнаружено, что черви стабильно флуоресцировали при воздействии вредных веществ: например, черной плесени, агрессивных химических веществ из чистящих средств и летучих органических соединений, образующихся в старых пластиковых напольных покрытиях.

Если токсичных веществ было слишком много, черви умирали, перед этим ярко светясь.

«Нематоды не могут сказать нам, какие токсичные соединения содержатся в воздухе, но они могут дать непредвзятое мнение о рисках для здоровья и о необходимости более тщательных исследований», — сказала ведущий автор исследования Пяйви Коскинен.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
00:13

Марина Смирнова

Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

Обычай был установлен Петром Первым и заключался в ежегодной встрече наступающего года с 31 декабря на 1 января.
Марина Смирнова
00:05

Марина Смирнова

Вундеркинды, которыми Индия может гордиться

Вундеркинды, которыми Индия может гордиться

К концу ХХ века во всем мире заговорили о новом поколении людей со сверхспособностями, их называли детьми Индиго.
Марина Смирнова
23:53

Марина Смирнова

Ученые выявили «формулу успеха» картин Ван Гога

Ученые выявили «формулу успеха» картин Ван Гога

Исследователи из США раскрыли причину популярности картин Винсента Ван Гога: «формулу успеха» определил ИИ.
Марина Смирнова
23:46

Марина Смирнова

Палеоботаники выявили современных родственников цветка, застывшего в янтаре возрастом 38 млн лет

Палеоботаники выявили современных родственников цветка, застывшего в янтаре возрастом 38 млн лет

Обычно янтарные включения цветков имеют размер несколько миллиметров и лишь изредка превышают 10 мм.
Марина Смирнова
23:37

Марина Смирнова

В 2024 году к Земле приблизится комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом

В 2024 году к Земле приблизится комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом

Недавно замеченная комета C/2023 A3 движется к Солнцу впервые за 80 000 лет и осенью этого года сможет сиять так же ярко, как звезда.
Марина Смирнова
23:30

Марина Смирнова

Что надо положить в лунку при посадке картофеля

Что надо положить в лунку при посадке картофеля

Чтобы картошка хорошо и долго хранилась, а урожай был удачный, растения необходимо правильно удобрять во время роста.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.