Палеоботаники выявили современных родственников цветка, застывшего в янтаре возрастом 38 млн лет

Этот же цветок диаметром около трех сантиметров. Он расцвел 35-38 млн лет назад и оказался заключенным в смолу.

Ученые обнаружили многочисленные пыльцевые зерна, сообщает Arkeonews. Научная статья с описанием вышла в Scientific Reports.

«Очень необычно найти такой большой цветок в янтаре, тычинки которого открыты, чтобы выпустить пыльцу», — говорит Ева-Мария Садовски, сотрудник Берлинского музея естественной истории, автор статьи.

Пыльцу осторожно соскоблили с помощью скальпеля, а затем исследовали зерна пыльцы под сканирующим электронным микроскопом.

Особенности пыльцы помогли ученым определить родственников растения, которые сейчас произрастают далеко от Балтики.

Его отнесли к роду Symplocos, включающему деревья и кустарники семейства сладколистных (Symplocaceae).

Около 34–38 миллионов лет назад на берегах нынешнего Балтийского моря росли многочисленные виды растений, современные родственники которых сейчас ограничены Восточной и Юго-Восточной Азией.

Несколько десятков миллионов лет назад климат в Европе был теплее, а осадки выпадали чаще.

Вид цветка назвали Symplocos kowalewskii, потому что в XIX веке камень принадлежал аптекарю по фамилии Ковалевский.

«Эти новые сведения помогают нам глубже понять историю лесов Земли и понять их эволюцию», — говорит Ева-Мария Садовски.