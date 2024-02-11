Ученые выявили «формулу успеха» картин Ван Гога

С итогами исследования можно ознакомиться в специализированном издании Nature Communications.
Оказалось, что секрет популярности заключается во многих годах поиска собственного стиля.
Дело в том, что раннее творчество Ван Гога не имело специфики и не запомнилось.
Художник писал картины, относящиеся к стилю и направлению «реализм».
Однако спустя годы в работах голландца начали просматриваться собственные «нотки».
Это те самые яркие цветы (включая жёлтый) и грубые мазки, которыми и славятся работы Ван Гога.
Именно после долгих поисков в творчестве художника началась «золотая полоса».
В течение двух лет он написал свои самые знаменитые картины: «Звёздная ночь», «Подсолнухи» и «Спальня в Арле».
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