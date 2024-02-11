Ученые выявили «формулу успеха» картин Ван Гога

С итогами исследования можно ознакомиться в специализированном издании Nature Communications.

Оказалось, что секрет популярности заключается во многих годах поиска собственного стиля.

Дело в том, что раннее творчество Ван Гога не имело специфики и не запомнилось.

Художник писал картины, относящиеся к стилю и направлению «реализм».

Однако спустя годы в работах голландца начали просматриваться собственные «нотки».

Это те самые яркие цветы (включая жёлтый) и грубые мазки, которыми и славятся работы Ван Гога.

Именно после долгих поисков в творчестве художника началась «золотая полоса».

В течение двух лет он написал свои самые знаменитые картины: «Звёздная ночь», «Подсолнухи» и «Спальня в Арле».