Ученые выявили «формулу успеха» картин Ван Гога

23:53 2024-02-10
Ученые выявили «формулу успеха» картин Ван Гога

Исследователи из США раскрыли причину популярности картин Винсента Ван Гога: «формулу успеха» определил ИИ.

С итогами исследования можно ознакомиться в специализированном издании Nature Communications.

Оказалось, что секрет популярности заключается во многих годах поиска собственного стиля.

Дело в том, что раннее творчество Ван Гога не имело специфики и не запомнилось.

Художник писал картины, относящиеся к стилю и направлению «реализм».

Однако спустя годы в работах голландца начали просматриваться собственные «нотки».

Это те самые яркие цветы (включая жёлтый) и грубые мазки, которыми и славятся работы Ван Гога.

Именно после долгих поисков в творчестве художника началась «золотая полоса».

В течение двух лет он написал свои самые знаменитые картины: «Звёздная ночь», «Подсолнухи» и «Спальня в Арле».

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