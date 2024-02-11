Вундеркинды, которыми Индия может гордиться

00:05 2024-02-11
Вундеркинды, которыми Индия может гордиться

К концу ХХ века во всем мире заговорили о новом поколении людей со сверхспособностями, их называли детьми Индиго.

1. Рамешбабу Прагнанандха

Рамешбабу Прагнанандха из Ченнаи стал самым молодым международным мастером по шахматам в истории человечества в возрасте 10 лет.

Мало того, он еще и претендовал на звание шахматного гроссмейстера. Сейчас юноше 16 лети он продолжает удивлять своими победами.

2.Лидиан Надхасварам

Лидиан Надхасварам - молодая индийская пианистка из Ченнаи, штат Тамилнад, Индия.

В 2019 году Лидиан выиграла шоу талантов CBS "Лучший в мире" и соответствующий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Она дочь тамильского музыкального директора Варшана Сатиша.

3. Лициприя Кангуджам

Девушка из Манипури Лициприя Кангуджам-самый молодой активист по вопросам климата.

Лициприя Кангуджам стала одним из самых молодых докладчиков на Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС2) 2 декабря 2019 года в Мадриде, Испания.

Она является одним из самых влиятельных молодых активистов в области климата в мире по версии Организации Объединенных Наций.

4.Тилак Мехта

Тилак Мехта-15-летний предприниматель из Мумбаи. Он учится в VIII классе и в юном возрасте решил заняться логистикой. Тилак уже является основателем компании под названием "Бумажные посылки", которая была основана в 2018 году.

5. Аршдип Сингх

Десятилетний Аршдип Сингх прославился как фотограф, получив самую престижную награду "Молодой фотограф дикой природы года" – Азия. Это был его откровенный снимок двух совят, выглядывающих из мусоропровода.

Марина Смирнова
00:13

Марина Смирнова

Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

Обычай был установлен Петром Первым и заключался в ежегодной встрече наступающего года с 31 декабря на 1 января.
Марина Смирнова
23:53

Марина Смирнова

Ученые выявили «формулу успеха» картин Ван Гога

Ученые выявили «формулу успеха» картин Ван Гога

Исследователи из США раскрыли причину популярности картин Винсента Ван Гога: «формулу успеха» определил ИИ.
Марина Смирнова
23:46

Марина Смирнова

Палеоботаники выявили современных родственников цветка, застывшего в янтаре возрастом 38 млн лет

Палеоботаники выявили современных родственников цветка, застывшего в янтаре возрастом 38 млн лет

Обычно янтарные включения цветков имеют размер несколько миллиметров и лишь изредка превышают 10 мм.
Марина Смирнова
23:44

Марина Смирнова

Новые генномодифицированные черви светятся в загрязненном воздухе

Новые генномодифицированные черви светятся в загрязненном воздухе

Специалисты из Университета Турку (Финляндия) создали два трансгенных вида нематоды Caenorhabditis elegans.
Марина Смирнова
23:37

Марина Смирнова

В 2024 году к Земле приблизится комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом

В 2024 году к Земле приблизится комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом

Недавно замеченная комета C/2023 A3 движется к Солнцу впервые за 80 000 лет и осенью этого года сможет сиять так же ярко, как звезда.
Марина Смирнова
23:30

Марина Смирнова

Что надо положить в лунку при посадке картофеля

Что надо положить в лунку при посадке картофеля

Чтобы картошка хорошо и долго хранилась, а урожай был удачный, растения необходимо правильно удобрять во время роста.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.