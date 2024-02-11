Вундеркинды, которыми Индия может гордиться

1. Рамешбабу Прагнанандха

Рамешбабу Прагнанандха из Ченнаи стал самым молодым международным мастером по шахматам в истории человечества в возрасте 10 лет.

Мало того, он еще и претендовал на звание шахматного гроссмейстера. Сейчас юноше 16 лети он продолжает удивлять своими победами.

2.Лидиан Надхасварам

Лидиан Надхасварам - молодая индийская пианистка из Ченнаи, штат Тамилнад, Индия.

В 2019 году Лидиан выиграла шоу талантов CBS "Лучший в мире" и соответствующий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Она дочь тамильского музыкального директора Варшана Сатиша.

3. Лициприя Кангуджам

Девушка из Манипури Лициприя Кангуджам-самый молодой активист по вопросам климата.

Лициприя Кангуджам стала одним из самых молодых докладчиков на Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС2) 2 декабря 2019 года в Мадриде, Испания.

Она является одним из самых влиятельных молодых активистов в области климата в мире по версии Организации Объединенных Наций.

4.Тилак Мехта

Тилак Мехта-15-летний предприниматель из Мумбаи. Он учится в VIII классе и в юном возрасте решил заняться логистикой. Тилак уже является основателем компании под названием "Бумажные посылки", которая была основана в 2018 году.

5. Аршдип Сингх

Десятилетний Аршдип Сингх прославился как фотограф, получив самую престижную награду "Молодой фотограф дикой природы года" – Азия. Это был его откровенный снимок двух совят, выглядывающих из мусоропровода.