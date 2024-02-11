Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

Задолго до этого, с принятием христианства в 988 году, данное событие отмечалось 1 марта.
Ещё стоит заметить, что в 1492 году началом нового года была дата 1 сентября.
В ту пору летоисчисление производилось по византийской системе «от сотворения мира» - от 5508 года до нашей эры.
В России именно Пётр первый стал тем государем, кто ввёл новую систему исчисления – от Рождества Христова.
Так 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А поэтому в конце декабря 1699 года Петром был издан именной указ № 1736 «О праздновании Нового года».
Исходя из данного указа, предписывалось отмечать праздник так, как это делается в европейских державах.
Также в своём указе царь велел перед воротами устанавливать украшения из ветвей сосновых, еловых и можжевеловых.
Даже бедным людям предписывалось устанавливать на ворота по деревцу, или же ветви.
Это стало началом традиции украшать в России дома и дворы сосновыми и еловыми ветками.
Перенял этот обычай царь у иностранцев, живущих в немецкой слободе.
Стоит заметить, что для немцев ель символизировала вечную жизнь.
Иначе всё обстояло у славян, где с глубокой древности ветки хвои были связаны с погребальными обрядами.
Поэтому новые обычаи многим людям сложно было принять.
В это же период, в знак веселья горожанам предписывалось поздравлять друг друга с Новым годом.
Появилась также и традиция зажигать ночью «огненные потехи». Она стала предшественницей установления современных фейерверков и взрывов петард.
В петровскую эпоху с 1 по 7 января на Красной площади стреляли трижды из мушкетов и «выпускали несколько ракет».
В дальнейшем, по завершении правления Петра первого, массовые гуляния стали постепенно исчезать из новогодней традиции.
Новогодние маскарады стали проводить при Елизавете первой.
Новогодняя традиция обмена подарками и особого праздничного стола появилась в эпоху правления Екатерины второй.
Такие атрибуты праздника, как елочные украшения, открытки и шампанское, появились в 19-м веке.
На западный григорианский календарь в стране перешли после революции в 1918 году.
Поэтому, при возникшей 13-ти - дневной разнице между старым и новым стилем времяисчисления, появился неофициальный праздник – старый Новый год.
Праздник Нового года большевики отменили, посчитав его буржуазным пережитком.
Однако, в 1935 году его опять вернули. Инициатором стал партийный деятель Павел Постышев.
Постепенно спутниками веселья становились Дед Мороз, Снегурочка, оливье и мандарины, а также новогодние огоньки.
Теперь уже невозможно представить этот замечательный праздник без боя курантов и поздравлений граждан в речи руководителя страны.
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