Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

00:13 2024-02-11
Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

Обычай был установлен Петром Первым и заключался в ежегодной встрече наступающего года с 31 декабря на 1 января.

Задолго до этого, с принятием христианства в 988 году, данное событие отмечалось 1 марта.

Ещё стоит заметить, что в 1492 году началом нового года была дата 1 сентября.

В ту пору летоисчисление производилось по византийской системе «от сотворения мира» - от 5508 года до нашей эры.

В России именно Пётр первый стал тем государем, кто ввёл новую систему исчисления – от Рождества Христова.

Так 7208 год «от сотворения мира» стал 1700 годом. А поэтому в конце декабря 1699 года Петром был издан именной указ № 1736 «О праздновании Нового года».

Исходя из данного указа, предписывалось отмечать праздник так, как это делается в европейских державах.

Также в своём указе царь велел перед воротами устанавливать украшения из ветвей сосновых, еловых и можжевеловых.

Даже бедным людям предписывалось устанавливать на ворота по деревцу, или же ветви.

Это стало началом традиции украшать в России дома и дворы сосновыми и еловыми ветками.

Перенял этот обычай царь у иностранцев, живущих в немецкой слободе.

Стоит заметить, что для немцев ель символизировала вечную жизнь.

Иначе всё обстояло у славян, где с глубокой древности ветки хвои были связаны с погребальными обрядами.

Поэтому новые обычаи многим людям сложно было принять.

В это же период, в знак веселья горожанам предписывалось поздравлять друг друга с Новым годом.

Появилась также и традиция зажигать ночью «огненные потехи». Она стала предшественницей установления современных фейерверков и взрывов петард.

В петровскую эпоху с 1 по 7 января на Красной площади стреляли трижды из мушкетов и «выпускали несколько ракет».

В дальнейшем, по завершении правления Петра первого, массовые гуляния стали постепенно исчезать из новогодней традиции.

Новогодние маскарады стали проводить при Елизавете первой.

Новогодняя традиция обмена подарками и особого праздничного стола появилась в эпоху правления Екатерины второй.

Такие атрибуты праздника, как елочные украшения, открытки и шампанское, появились в 19-м веке.

На западный григорианский календарь в стране перешли после революции в 1918 году.

Поэтому, при возникшей 13-ти - дневной разнице между старым и новым стилем времяисчисления, появился неофициальный праздник – старый Новый год.

Праздник Нового года большевики отменили, посчитав его буржуазным пережитком.

Однако, в 1935 году его опять вернули. Инициатором стал партийный деятель Павел Постышев.

Постепенно спутниками веселья становились Дед Мороз, Снегурочка, оливье и мандарины, а также новогодние огоньки.

Теперь уже невозможно представить этот замечательный праздник без боя курантов и поздравлений граждан в речи руководителя страны.

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