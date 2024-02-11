Почему с возрастом человеческий рост постепенно уменьшается

Если вы мечтали подрасти, то у нас для вас плохие новости...

С возрастом наш рост действительно имеет тенденцию уменьшаться. Эта потеря наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Старение является универсальным явлением, так же как и постепенное уменьшение роста.

Как люди теряют рост

Люди обычно начинают терять свой рост примерно в возрасте 30 лет (иногда 40 лет). Каждые десять лет после этого возраста человек теряет почти один сантиметр. Таким образом, с возрастом мы можем потерять где-то от 2,5 до 7,5 сантиметров нашего роста. Этот процесс также ускоряется с возрастом: чем старше становится человек, тем быстрее он теряет свой рост.

Несмотря на то, что и мужчины, и женщины теряют сантиметры роста, этот процесс происходит по-разному. Женщины теряют больше сантиметров по сравнению с мужчинами того же возраста. При этом, они также теряют рост быстрее.

Совокупная потеря роста, начиная с 30 до 70 лет, составляет в среднем 3 сантиметра для мужчин. Однако для женщин — 5 сантиметров. К 80 годам это значение составляет до 5 сантиметров для мужчин и 8 сантиметров для женщин.

Почему это происходит?

Длина костей ног, позвоночника и черепа определяет рост человека. Они обычно достигают своей максимальной длины к концу подросткового возраста, после чего рост человека не увеличивается. Во время нашей «взрослой фазы» длина костей ног и черепа остается практически неизменной. В снижении роста играют роль именно кости позвоночника.

Наш позвоночник состоит из 24 костей (позвонки). Они сложены друг на друга и тянутся от задней части шеи до талии. Между каждым позвонком находится гелеобразная подушка, называемая диском. Эти позвоночные диски играют важную роль в поддержании нашей осанки. Будучи похожими на подушки, они действуют как амортизаторы и придают спине гибкость.

Причина 1

С возрастом диски истощаются, становясь тоньше. Когда это происходит, позвонки сближаются, что приводит к уменьшению роста человека. Позвонки также могут потерять часть своего минерального содержания, что сделает их тоньше и меньше по размеру.

Причина 2

Связки стопы начинают дегенерировать с возрастом. По мере того как стопа становится более плоской, наш рост может немного уменьшиться. Однако этот эффект не так выражен, как изменения, вызванные позвоночными дисками.

Причина 3

С возрастом организм теряет мышечную массу. Эта потеря наиболее распространена в туловище, из-за чего мы выглядим ниже.

Можно ли остановить снижение роста

Избежать изменений невозможно, но их можно замедлить. Специалисты рекомендуют заниматься спортом (поддерживать мышцы в тонусе), придерживаться диеты богатой кальцием и витамином D, забыть про курение, алкоголь и кофе.