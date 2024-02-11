Почему с возрастом человеческий рост постепенно уменьшается

Если вы мечтали подрасти, то у нас для вас плохие новости...
С возрастом наш рост действительно имеет тенденцию уменьшаться. Эта потеря наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Старение является универсальным явлением, так же как и постепенное уменьшение роста.
Как люди теряют рост
Люди обычно начинают терять свой рост примерно в возрасте 30 лет (иногда 40 лет). Каждые десять лет после этого возраста человек теряет почти один сантиметр. Таким образом, с возрастом мы можем потерять где-то от 2,5 до 7,5 сантиметров нашего роста. Этот процесс также ускоряется с возрастом: чем старше становится человек, тем быстрее он теряет свой рост.
Несмотря на то, что и мужчины, и женщины теряют сантиметры роста, этот процесс происходит по-разному. Женщины теряют больше сантиметров по сравнению с мужчинами того же возраста. При этом, они также теряют рост быстрее.
Совокупная потеря роста, начиная с 30 до 70 лет, составляет в среднем 3 сантиметра для мужчин. Однако для женщин — 5 сантиметров. К 80 годам это значение составляет до 5 сантиметров для мужчин и 8 сантиметров для женщин.
Почему это происходит?
Длина костей ног, позвоночника и черепа определяет рост человека. Они обычно достигают своей максимальной длины к концу подросткового возраста, после чего рост человека не увеличивается. Во время нашей «взрослой фазы» длина костей ног и черепа остается практически неизменной. В снижении роста играют роль именно кости позвоночника.
Наш позвоночник состоит из 24 костей (позвонки). Они сложены друг на друга и тянутся от задней части шеи до талии. Между каждым позвонком находится гелеобразная подушка, называемая диском. Эти позвоночные диски играют важную роль в поддержании нашей осанки. Будучи похожими на подушки, они действуют как амортизаторы и придают спине гибкость.
-
Причина 1
С возрастом диски истощаются, становясь тоньше. Когда это происходит, позвонки сближаются, что приводит к уменьшению роста человека. Позвонки также могут потерять часть своего минерального содержания, что сделает их тоньше и меньше по размеру.
-
Причина 2
Связки стопы начинают дегенерировать с возрастом. По мере того как стопа становится более плоской, наш рост может немного уменьшиться. Однако этот эффект не так выражен, как изменения, вызванные позвоночными дисками.
-
Причина 3
С возрастом организм теряет мышечную массу. Эта потеря наиболее распространена в туловище, из-за чего мы выглядим ниже.
Можно ли остановить снижение роста
Избежать изменений невозможно, но их можно замедлить. Специалисты рекомендуют заниматься спортом (поддерживать мышцы в тонусе), придерживаться диеты богатой кальцием и витамином D, забыть про курение, алкоголь и кофе.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__