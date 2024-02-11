Почему с возрастом человеческий рост постепенно уменьшается

09:23 2024-02-11
Почему с возрастом человеческий рост постепенно уменьшается

Скорее всего, вы замечали, что на снимках из прошлого ваши бабушки и дедушки выглядят выше, чем сейчас.

Если вы мечтали подрасти, то у нас для вас плохие новости...

С возрастом наш рост действительно имеет тенденцию уменьшаться. Эта потеря наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Старение является универсальным явлением, так же как и постепенное уменьшение роста.

Как люди теряют рост

Люди обычно начинают терять свой рост примерно в возрасте 30 лет (иногда 40 лет). Каждые десять лет после этого возраста человек теряет почти один сантиметр. Таким образом, с возрастом мы можем потерять где-то от 2,5 до 7,5 сантиметров нашего роста. Этот процесс также ускоряется с возрастом: чем старше становится человек, тем быстрее он теряет свой рост.

Несмотря на то, что и мужчины, и женщины теряют сантиметры роста, этот процесс происходит по-разному. Женщины теряют больше сантиметров по сравнению с мужчинами того же возраста. При этом, они также теряют рост быстрее.

Совокупная потеря роста, начиная с 30 до 70 лет, составляет в среднем 3 сантиметра для мужчин. Однако для женщин — 5 сантиметров. К 80 годам это значение составляет до 5 сантиметров для мужчин и 8 сантиметров для женщин.

Почему это происходит? 

Длина костей ног, позвоночника и черепа определяет рост человека. Они обычно достигают своей максимальной длины к концу подросткового возраста, после чего рост человека не увеличивается. Во время нашей «взрослой фазы» длина костей ног и черепа остается практически неизменной. В снижении роста играют роль именно кости позвоночника.

Наш позвоночник состоит из 24 костей (позвонки). Они сложены друг на друга и тянутся от задней части шеи до талии. Между каждым позвонком находится гелеобразная подушка, называемая диском. Эти позвоночные диски играют важную роль в поддержании нашей осанки. Будучи похожими на подушки, они действуют как амортизаторы и придают спине гибкость.

  • Причина 1

С возрастом диски истощаются, становясь тоньше. Когда это происходит, позвонки сближаются, что приводит к уменьшению роста человека. Позвонки также могут потерять часть своего минерального содержания, что сделает их тоньше и меньше по размеру. 

  • Причина 2

Связки стопы начинают дегенерировать с возрастом. По мере того как стопа становится более плоской, наш рост может немного уменьшиться. Однако этот эффект не так выражен, как изменения, вызванные позвоночными дисками.

  • Причина 3

С возрастом организм теряет мышечную массу. Эта потеря наиболее распространена в туловище, из-за чего мы выглядим ниже.

Можно ли остановить снижение роста

Избежать изменений невозможно, но их можно замедлить. Специалисты рекомендуют заниматься спортом (поддерживать мышцы в тонусе), придерживаться диеты богатой кальцием и витамином D, забыть про курение, алкоголь и кофе. 

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
09:59

Марина Смирнова

Дачники рассказали о правилах разведения смородины черенками

Дачники рассказали о правилах разведения смородины черенками

Для разведения этой культуры успешно применяются вегетативные методы: деление куста, черенкование, формирование отводков на материнском растении.
Марина Смирнова
09:52

Марина Смирнова

Дачный эксперт перечислил правила посадки луковичных и клубнелуковичных цветов

Дачный эксперт перечислил правила посадки луковичных и клубнелуковичных цветов

Скоро март, и каждый дачник задумывается, какие цветы высадить на клумбах, чтобы быстрее насладиться красивым и нежным цветением.
Марина Смирнова
09:46

Марина Смирнова

Как делают молоко для вегетарианцев из картофеля

Как делают молоко для вегетарианцев из картофеля

Рынок растительных продуктов для вегетарианцев стремительно растет не только в количественном, но и в качественном отношении.
Марина Смирнова
09:30

Марина Смирнова

Узнайте разницу в значениях слов: мэм, мадам, миссис и мадемуазель

Узнайте разницу в значениях слов: мэм, мадам, миссис и мадемуазель

Мы часто встречаем такие обращения в литературе и фильмах, но далеко не все из нас знают разницу и правила употребления этих слов.
Марина Смирнова
00:13

Марина Смирнова

Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

Как в России появилась традиция праздновать Новый Год

Обычай был установлен Петром Первым и заключался в ежегодной встрече наступающего года с 31 декабря на 1 января.
Марина Смирнова
00:05

Марина Смирнова

Вундеркинды, которыми Индия может гордиться

Вундеркинды, которыми Индия может гордиться

К концу ХХ века во всем мире заговорили о новом поколении людей со сверхспособностями, их называли детьми Индиго.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.