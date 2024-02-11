Узнайте разницу в значениях слов: мэм, мадам, миссис и мадемуазель

09:30 2024-02-11
Узнайте разницу в значениях слов: мэм, мадам, миссис и мадемуазель

Мы часто встречаем такие обращения в литературе и фильмах, но далеко не все из нас знают разницу и правила употребления этих слов.

Мадам и мэм
В переводе с французского мадам обозначает «моя госпожа». Обращение к женщине с использованием этого слова подразумевает уважение к ней.

Мадам встречается и в других языках, в том числе в английском, русском. Там, где английский язык является основным, мадам может быть дополнением к занимаемому посту (Мадам Президент и т.п).

Обращение мэм часто употреблялось в 18-19 веках на территории Англии и обозначало то же, что и мадам. Чаще всего так называли уважаемых женщин или тех, что занимали особое общественное положение.

В английском это слово практически не используется и считается устаревшим, но в Северной Америке до сих пор применяется и обозначает «наставницу» или «хозяйку».

Мисс, миссис и мадемуазель
Обращение мисс применимо только к девушке, не состоящей в браке. Это слово – краткая форма mistress, которое некогда также находилось в употреблении. Мисс можно говорить как отдельно, так и в совокупности с фамилией девушки.

В русском языке вместо этого говорят «девушка», а вот до революции – «мадемуазель» или «барышня». В других языках: панна, фрекен, фройляйн, мадемуазель.

В странах, говорящих на английском, мисс также может выступать обращением к школьному преподавателю вне зависимости от семейного статуса.

Обращение миссис относится только к женщинам, пребывающим в браке. Сравнительно недавно появилась новая форма, которая не зависит от семейного статуса – Mis плюс имя или фамилия (произносится как «миз»).

Причиной возникновения новшества стало стремление женщин добиться равенства в обществе. Форма mis позволяет им не разглашать семейное положение.

Также так можно обратиться к женщине, если ее семейный статус неизвестен. Миз и миссис в обществе не принято использовать без указания фамилии или имени.

Мадемуазель родом из Франции. Раньше оно являлось признаком хорошего воспитания.

По мере того, как среди российского дворянства приобретал популярность французский этикет в 18-19 веках, слово «мадемуазель» появилось и нашей речи. Так называли девушек до того, как они выходили замуж.

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