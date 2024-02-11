Как делают молоко для вегетарианцев из картофеля

09:46 2024-02-11
Как делают молоко для вегетарианцев из картофеля

Рынок растительных продуктов для вегетарианцев стремительно растет не только в количественном, но и в качественном отношении.

Шведский стартап Veg of Lund в сотрудничестве с Лундским университетом выпустил на рынок Швеции и Великобритании растительный напиток DUG, изготовленный из обычного картофеля.

Обычный картофель является, по мнению Veg of Lund, идеальной основой для растительных альтернатив благодаря своим свойствам, таким, как нейтральный вкус, питательность и устойчивость.

Кроме того, он не содержит аллергенов - сои, орехов и глютена. Картофель потребляет в 56 раз меньше воды, чем миндаль — другая основа для растительных напитков, а его производство в два раза эффективнее выращивания овса.

Напиток уже успел получить награду за лучший гипоаллергенный продукт на World Food Innovation Awards 2021. Он доступен в трех вариантах: Barista, Original и Unsweetened.

Однако на этом использование картофеля в растительных альтернативах не исчерпывается.

Как стало известно, скандинавская мясная компания Scandi Standard пытается использовать картофель для приготовления курицы на растительной основе, а Hydrosol изучает потенциал картофельного протеина в качестве альтернативы мясу. 

Точный рецепт картофельного молока остается секретом, но известно, что его получают путем кипячения картофеля, который смешивают с рапсовым маслом и добавляют натуральные ароматизаторы и витамины.

В молоке Dug содержится вода, картофель, мальтодекстрин, гороховый белок, цикорий, рапсовое масло, фруктоза, сахароза, регулятор кислотности, карбонат кальция, эмульгатор, витамины D и B12, рибофлавин, фолиевая кислота.

Продукт с этим составом скоро должен появиться в магазинах по всему миру.

При этом интересны не только концепция и вкус напитка, но и его преимущества с точки зрения пользы для здоровья.

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