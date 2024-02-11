Дачный эксперт перечислил правила посадки луковичных и клубнелуковичных цветов

Место для цветов:

Большинство цветов любит солнечные участки на плодородной почве без застоя воды. Место должно быть обязательно защищено от ветра, который может поломать соцветья и стебли.

Цветы однолетние, двулетние и некоторые луковичные, быстро отходящие, подходят хорошо для выращивания в рядах, включить их можно в ежегодный севооборот с остальными культурами.

Но вот для кустарников, некоторых луковичных и многолетников все таки потребуется отдельная грядка, где они могу находится более длительное время.

Очень красиво смотрятся гладиолусы высаженные узкой полосой вдоль дорожки.

Сеем семена:

Существует 2 способа высевания: первый - семена однолетних растений можно сеять прямо в почву – этот способ подойдет для более морозоустойчивых видов.

Второй способ – весной, в рассадные контейнера, - этот способ для более нежных видов (неморозоустойчивых).

Но все же двулетники надо сеять с поздней весны до середины лета, тогда они зацветут на следующий год.

Если выращивать кустарники из семя они медленнее растут, чтобы ускорить процесс – лучше купите растение в контейнере или укорените черенки под стекло.

Посадка:

Правила для посадки луковичных и клубнелуковичных цветов:

сажать в лунку глубиной в 2-3 ширины луковицы, но встречаются и исключения, поэтому перепроверяйте на пакетике;

растения из контейнеров высаживают прямо в грунт, при этом учитывайте, чтобы вокруг корней не оставалось воздуха и уровень почвенной смеси должен быть на 2 см ниже основной почвы;

в почвы легкие без застоя в них воды лучше всего высаживать кустарники и многолетники в начале зимы, чтобы весной, перед тем как почва станет более сухой, они успели нарастить корневую систему.

Уход за цветами:

Многие однолетники и многолетники требуют хорошего полива, особенно в период засухи. В начале года подкормите их азотом, для сильного и крепкого роста.

Как только появятся цветочные бутоны, можно перейти на калиевую подкормку, например жидкую из томатов (как делать удобрение: срываем пасынки и нижние листики томатов, заливаем теплой водой в большой емкости – 1/3 на 20 литров воды и накрыв стеклом, оставляем до брожения), тем самым стимулируя цветение.

Как только отцветут, обязательно выполите однолетники и двулетники, а у многолетников обрезать все оставшиеся стебли. Неморозостойкие многолетники выкопать или осенью накрыть плотным слоем мульчи, для защиты от морозов.