Как собирать неспелые перцы, чтоб они потом дозрели

Существует две основные фазы спелости перца: техническая и биологическая.

Плоды в первой из этих фаз имеют темно-зеленый, светло-зеленый или молочный глянцевый окрас. Семена к этому времени уже полностью созревшие.

Плоды становятся упругими и прекращают свой рост. Признаком биологической спелости является приобретение окраса согласно заявленному в описании сорта.

Процесс перехода от технической спелости к биологической занимает, как правило, до 35 дней, если оставлять перцы дозревать на кусте.

Однако можно их поторопить, срезая, не дождавшись полной готовности.

Сбор перца в фазе технической спелости имеет ряд преимуществ:

Разгрузка кустов и увеличение общей урожайности растений.

Снижение риска поражения плодов болезнями и вредителями.

Сохранение максимально насыщенного аромата плодов.

На дозаривание собирайте полностью сформированные перцы, соответствующие сортовым характеристикам, без признаков поражения болезнями и вредителями.

Ни в коем случае не срывайте и не выкручивайте плоды!

Срезайте их с помощью любого острого инструмента, оставляя часть черешка.

Это снижает риск попадания инфекции через стебель растения.

Положите собранный перец в какую-либо дышащую емкость, например, эмалированное ведро, корзину, картонный ящик.

Для ускорения дозаривания добавьте 1-2 плода в фазе биологической спелости или несколько созревших яблок.

За счет выделения ими газа этилена процесс дозаривания перца будет проходить быстрее.

Обязательно проводите нормирование кустов с учетом погодных условий.

От момента начала цветения до наступления технической спелости проходит около месяца.

Учитывая этот срок, заблаговременно проведите удаление молодых цветов и прищипните верхушки, чтобы дать возможность уже сформировавшимся плодам достичь технической спелости.