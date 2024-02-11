Как собирать неспелые перцы, чтоб они потом дозрели

Существует две основные фазы спелости перца: техническая и биологическая.
Плоды в первой из этих фаз имеют темно-зеленый, светло-зеленый или молочный глянцевый окрас. Семена к этому времени уже полностью созревшие.
Плоды становятся упругими и прекращают свой рост. Признаком биологической спелости является приобретение окраса согласно заявленному в описании сорта.
Процесс перехода от технической спелости к биологической занимает, как правило, до 35 дней, если оставлять перцы дозревать на кусте.
Однако можно их поторопить, срезая, не дождавшись полной готовности.
Сбор перца в фазе технической спелости имеет ряд преимуществ:
Разгрузка кустов и увеличение общей урожайности растений.
Снижение риска поражения плодов болезнями и вредителями.
Сохранение максимально насыщенного аромата плодов.
На дозаривание собирайте полностью сформированные перцы, соответствующие сортовым характеристикам, без признаков поражения болезнями и вредителями.
Ни в коем случае не срывайте и не выкручивайте плоды!
Срезайте их с помощью любого острого инструмента, оставляя часть черешка.
Это снижает риск попадания инфекции через стебель растения.
Положите собранный перец в какую-либо дышащую емкость, например, эмалированное ведро, корзину, картонный ящик.
Для ускорения дозаривания добавьте 1-2 плода в фазе биологической спелости или несколько созревших яблок.
За счет выделения ими газа этилена процесс дозаривания перца будет проходить быстрее.
Обязательно проводите нормирование кустов с учетом погодных условий.
От момента начала цветения до наступления технической спелости проходит около месяца.
Учитывая этот срок, заблаговременно проведите удаление молодых цветов и прищипните верхушки, чтобы дать возможность уже сформировавшимся плодам достичь технической спелости.