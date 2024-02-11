Как собирать неспелые перцы, чтоб они потом дозрели

10:05 2024-02-11
Как собирать неспелые перцы, чтоб они потом дозрели

Перец - теплолюбивое и медленно растущее растение, и если созревание плодов затянулось, можно ускорить этот процесс.

Существует две основные фазы спелости перца: техническая и биологическая. 

Плоды в первой из этих фаз имеют темно-зеленый, светло-зеленый или молочный глянцевый окрас. Семена к этому времени уже полностью созревшие.

Плоды становятся упругими и прекращают свой рост. Признаком биологической спелости является приобретение окраса согласно заявленному в описании сорта.

Процесс перехода от технической спелости к биологической занимает, как правило, до 35 дней, если оставлять перцы дозревать на кусте.

Однако можно их поторопить, срезая, не дождавшись полной готовности.

Сбор перца в фазе технической спелости имеет ряд преимуществ:

Разгрузка кустов и увеличение общей урожайности растений.

Снижение риска поражения плодов болезнями и вредителями.

Сохранение максимально насыщенного аромата плодов.

На дозаривание собирайте полностью сформированные перцы, соответствующие сортовым характеристикам, без признаков поражения болезнями и вредителями.

Ни в коем случае не срывайте и не выкручивайте плоды! 

Срезайте их с помощью любого острого инструмента, оставляя часть черешка.

Это снижает риск попадания инфекции через стебель растения.

Положите собранный перец в какую-либо дышащую емкость, например, эмалированное ведро, корзину, картонный ящик.

Для ускорения дозаривания добавьте 1-2 плода в фазе биологической спелости или несколько созревших яблок.

За счет выделения ими газа этилена процесс дозаривания перца будет проходить быстрее.

Обязательно проводите нормирование кустов с учетом погодных условий.

От момента начала цветения до наступления технической спелости проходит около месяца.

Учитывая этот срок, заблаговременно проведите удаление молодых цветов и прищипните верхушки, чтобы дать возможность уже сформировавшимся плодам достичь технической спелости. 

Светлана Игнатьева
13:28

Светлана Игнатьева

Итальянка придумала пятерых детей, чтобы получить на них соцпособие

Итальянка придумала пятерых детей, чтобы получить на них соцпособие

Нанесенный женщиной ущерб от мошеннических действий оценен в 111 тысяч евро, ей дали 1 год 8 месяцев тюрьмы.
Светлана Игнатьева
13:18

Светлана Игнатьева

Психологи определили возраст абсолютного счастья

Психологи определили возраст абсолютного счастья

К идеальному мироощущению люди приходят после 60 лет, в этом возрасте они чувствуют себя уверенней молодых.
Светлана Игнатьева
13:06

Светлана Игнатьева

В Нижнем Новгороде за день до выступления отменили концерт Xolidayboy

В Нижнем Новгороде за день до выступления отменили концерт Xolidayboy

Выступление было запланировано на 11 февраля, купившим на него билеты предлагают вернуть потраченные деньги.
Светлана Игнатьева
12:15

Светлана Игнатьева

В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны.
Светлана Игнатьева
11:59

Светлана Игнатьева

Российского певца Иракли опять не пустили в Молдову

Российского певца Иракли опять не пустили в Молдову

Исполнитель считает причину отказа во въезде ничтожной, он намерен бороться за свои права и подать в суд.
Светлана Игнатьева
11:48

Светлана Игнатьева

В Британии убежавший из клиники пациент улетел в США без паспорта и билета

В Британии убежавший из клиники пациент улетел в США без паспорта и билета

46-летний англичанин Крейг Стерт без билета и документов прошел все пункты контроля и смог попасть на рейс до Нью-Йорка.
Марта Фролова
11:45

Марта Фролова

Эксперты рассказали о самых опасных рыбах наших рек

Эксперты рассказали о самых опасных рыбах наших рек

Спастись любой ценой — главная цель каждого живого организма. Одни, умеют виртуозно прятаться от опасности, другие могут только от неё "удирать". А есть те, чей единственный способ выжить это охота.
article_image 22:20

В Северной Корее срочную службу проходят и парни, и девушки

В принципе тут ничего удивительного нет. Ведь в том же Израиле тоже служат мужчины и женщины.

article_image 22:20

Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этой отрасли она входит в ТОП-20 стран мира, которые продают за рубежом данную продукцию.

article_image 06:32

Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Это не означает, что Гитлер был полностью зависимым от наркотиков в современном понимании. Но так или иначе они оказывали влияние на его здоровье.