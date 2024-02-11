Огородники рассказали, чем подкармливать перцы перед сбором урожая

Как приготовить чудо подкормку для перцев:

После того, как вы польете свои растения чудо средством, натуральным и, практически, бесплатным, то уже на третий день вы увидите результат и он вас приятно удивит!

Сделать супер подкормку из сорняков со своего огорода, из зеленой травы, которая растет у вас на участке, проще простого.

Рецепт:

Пластиковое или эмалированное ведро (цинковое ведро не стоит использовать) плотно заполните зеленой травой, сорняками с огорода.

Сверху положите груз, можно положить камень либо кирпич.

Залейте траву горячей водой. Вода должна быть +80-100 градусов.

Не доливайте воду до края ведра 2-3 см.

Растворите 30-50 г пекарских дрожжей в теплой воде.

Когда вода в ведре с травой остынет, вылейте туда растворенные дрожжи.

Перемешайте и накройте ведро полиэтиленовой пленкой.

Поставьте ведро на солнечное место на 1,5 суток.

Дольше выдерживать подкормку не нужно, так как после в ней начнутся гнилостные процессы, а этого допускать не следует.

Через полтора суток готовую травяную вытяжку нужно процедить.

Далее разбавьте травяную вытяжку отстоянной водой из расчета 1:1. То есть, если у вас получилось 6 л травяной вытяжки, то к ней следует добавить 6 л воды.

Хорошенько перемешайте подкормку.

Подкормите свои перцы приготовленной подкормкой, выливая под каждый кустик по 0,5 л. Делайте это по влажной земле.

Кода зеленое удобрение впитается в почву, еще сверху можно полить перчики просто теплой отстоянной водой, чтобы все питательные вещества из подкормки достигли корневой системы.