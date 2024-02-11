Огородники рассказали, чем подкармливать перцы перед сбором урожая

Как приготовить чудо подкормку для перцев:
После того, как вы польете свои растения чудо средством, натуральным и, практически, бесплатным, то уже на третий день вы увидите результат и он вас приятно удивит!
Сделать супер подкормку из сорняков со своего огорода, из зеленой травы, которая растет у вас на участке, проще простого.
Рецепт:
Пластиковое или эмалированное ведро (цинковое ведро не стоит использовать) плотно заполните зеленой травой, сорняками с огорода.
Сверху положите груз, можно положить камень либо кирпич.
Залейте траву горячей водой. Вода должна быть +80-100 градусов.
Не доливайте воду до края ведра 2-3 см.
Растворите 30-50 г пекарских дрожжей в теплой воде.
Когда вода в ведре с травой остынет, вылейте туда растворенные дрожжи.
Перемешайте и накройте ведро полиэтиленовой пленкой.
Поставьте ведро на солнечное место на 1,5 суток.
Дольше выдерживать подкормку не нужно, так как после в ней начнутся гнилостные процессы, а этого допускать не следует.
Через полтора суток готовую травяную вытяжку нужно процедить.
Далее разбавьте травяную вытяжку отстоянной водой из расчета 1:1. То есть, если у вас получилось 6 л травяной вытяжки, то к ней следует добавить 6 л воды.
Хорошенько перемешайте подкормку.
Подкормите свои перцы приготовленной подкормкой, выливая под каждый кустик по 0,5 л. Делайте это по влажной земле.
Кода зеленое удобрение впитается в почву, еще сверху можно полить перчики просто теплой отстоянной водой, чтобы все питательные вещества из подкормки достигли корневой системы.
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