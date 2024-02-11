Чем пленила читателей повесть Булгакова «Собачье сердце»

10:26 2024-02-11
Чем пленила читателей повесть Булгакова «Собачье сердце»

Повесть Булгакова «Собачье сердце» и ее одноименная экранизация ошеломили и восхитили читателей, а затем и телезрителей: в чем причина народной любви.

Высказывания мудрого и ироничного героя произведения, профессора Преображенского, так метко обозначившего проблемы своего времени, уже давно разобрали на цитаты.

А между тем немногие знают, что у всеми любимого профессора Преображенского был реальный прототип. Это хирург Сергей Воронов, прославившийся в 1920 годах на весь мир в качестве специалиста по омоложению – как и герой повести «Собачье сердце».

Вы думали, что идею омоложения писатель (а также, напомним, врач по профессии) Михаил Булгаков придумал чисто из головы – для завязки сюжета? А вот и нет.

В 1920-е в обществе ходило очень много разговоров про омоложение, в том числе про борьбу со старостью с помощью пересадки половых желез. И все благодаря пожилому хирургу Сергею Воронову. Итак, все по порядку.

Сергей Александрович (настоящие имя и отчество – Самуил Абрамович) родился и вырос в Воронеже, но потом уехал из страны.

Он прошел обучение в Сорбонне и остался жить и работать во Франции. Предметом его научных интересов были, как и у профессора Преображенского, эндокринология и трансплантология.

Для начала врач и ученый Серж Воронов (так его называли французы) много поездил по миру.

Так, например, в Египте он провел наблюдения за евнухами в гаремах и пришел к выводу, что отсутствие у человека семенных желез напрямую влияет на работу эндокринных органов, подавляя ее.

То же самое, как подметил ученый, происходило и у пожилых людей, у которых органы внутренней секреции начинали работать хуже, вызывая старение.

И именно пересадка органов, по предположению хирурга, должна была избавить организм от физиологического процесса увядания. 

– Я нашел причину старения. Она кроется в половых железах, которые с возрастом перестают вырабатывать нужное количество гормонов. И я нашел средство вернуть людям молодость, – заявит позже Воронов во время своего научного доклада на всемирном конгрессе, посвященного его методике омоложения.

Для начала ученый стал наблюдать, как вообще реагирует организм на пересаженный донорский орган – например, щитовидную железу или семенные железы.

Так, одному 14-летнему мальчику он успешно пересадил правую долю щитовидной железы бабуина – правда, не для омоложения, конечно, а для излечения подростка от появившихся у него «признаков слабоумия».

А 20-летнему юноше, который выглядел как 10-летиний ребенок, был апатичен и почти не разговаривал, была пересажена железа его матери.

Этот эксперимент тоже увенчался успехом: как отмечал хирург, юноша начал расти, взрослеть, стал активен, у него стала развиваться речь и «пробудился разум». 

А когда началась Первая Мировая война, хирург переключился на солдат – спасал раненых с помощью своих операций по пересадке костной ткани (чаще всего их же собственной).

Когда ученый приступил к операциям именно по омоложению, у него уже был наработан большой опыт по пересадке органов. В качестве подопытных животных он брал домашний скот.

Воронов пересаживал старым баранам и козлам семенные железы молодых, в результате чего животные становились активнее, бодрее и здоровее.

И вот, наконец, в июне 1920 года хирург впервые пересадил семенную железу обезьяны человеку с целью омоложения.

Тоненькие (шириной всего в несколько миллиметров) срезы яичек шимпанзе и бабуинов Воронов пересадил в мошонку мужчины – и они срослись с человеческой тканью. И опять – успех: после операции пациент не только выжил, но и стал здоровее и активнее. 

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