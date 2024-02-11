Останавливаем кровь из носа правильно: несколько важных моментов

Американка Анжелика Уилсон страдает носовыми кровотечениями более 20 лет. Впервые кровь из носа у нее пошла, когда ей было 6 лет, и с тех пор это происходит регулярно.

В общем, Уилсон – настоящий профи в этом вопросе, и с проблемой остановки кровотечения она справляется на ура.

Она делится опытом и рассказывает, что популярнейший совет – пытаться остановить кровь из носа с помощью тампона, который нужно засунуть в ноздрю, – вреден и опасен.

Да, тампон отлично впитывает кровь, ведь он для этого и предназначен. Но все дело в том, что его создатели не рассчитывали, что тампон будут вставлять в нос, где слизистые очень тонкие и нежные.

Тампон впитывает кровь, высыхает, а потом, когда его приходится доставать, вместе с тампоном могут отрываться маленькие (или довольно большие) кусочки кожи.

Слизистая оказывается серьезно травмирована, может возникнуть сильная боль и даже воспаление, на борьбу с которым уйдет много времени.

От бумажных носовых платков, которые часто также предлагают засовывать в нос, тоже толку на самом деле мало – они помогут остановить кровь из носа на время, но кровотечение, скорее всего, возобновится, когда салфетку придется извлечь.

Самый лучший способ – приложить к переносице пакет со льдом (подойдут замороженные овощи). Это поможет остановить кровоток быстрее, чем любые тампоны и салфетки.