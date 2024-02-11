Кениец пошел в суд и обвинил евреев и итальянцев в убийстве Иисуса

Взглянув на Святое писание наметанным профессиональным взглядом, он понял, что в Римской империи творилось какое-то беззаконие.

«Выборочное и злонамеренное преследование Иисуса было злостным нарушением его прав человека. Здесь явно имели место неправомерные действия судей, злоупотребления служебной властью и предвзятость!», — заявил он местным СМИ.

Недолго думая, Идидис, будучи христианином (то есть пострадавшей стороной) подал в суд на Израиль и Италию как основных виновников казни.

В 2013 году делу так и не дали ход. Но теперь Доло Идидис считает, что подготовился лучше: он изучил как работает международный суд.

Мужчина уверен, что если ему удастся доказать тот факт, что Италия является правопреемником Римской империи, а Израиль — Израильского царства, то дело в шляпе.

Он собрал доказательства того, что методы допроса во время суда над Иисусом были неадекватными; информация, используемая в деле, была ложной, а его наказание противоречит всем формам правосудия.

Иначе говоря, кенийский адвокат доказал, что Иисуса распяли зря и хочет поделиться этим знанием с миром, а заодно наказать виновных.

Он снова подает в суд на Италию и Израиль. Надеемся, на этот раз у него все получится и справедливость восторжествует.

К слову, забавный факт: древние римляне со всей их практичностью записывали всех казненных преступников в жертвы Сатурну и Юпитеру. Так что Иисуса фактически принесли в жертву другому богу.