Звезда фильма «Не родись красивой» Нелли Уварова упала в обморок на сцене

Зрители хорошо знают Нелли Уварову по роли в популярном сериале «Не родись красивой», где она сыграла дурнушку Катю Пушкареву.

На ее счету также много других ярких ролей в кино и в Российском академическом Молодёжном театре, где она служит.

Как сообщает Рамблер, график у актрисы довольно плотный, и стало известно, что случился перегруз. Нелли прямо со сцены театра увезли на скорой помощи.

Руководства театра уточняет, что Уварова играла спектакль, когда вдруг ей стало плохо. Звезда в буквальном смысле рухнула на сцену и не смогла подняться.

По словам очевидцев, у Нелли из-за падения случилась травма ноги. Коллеги считают, что обморок связан с высокой нагрузкой. Звезда задействована в шести кинопроектах и нескольких театральных постановках.

Ранее, несколько лет назад, с ней уже приключались обмороки. Нелли каталась на самокате, когда ей стало плохо. В тот раз она поломала руку. Поклонники надеются, что в этот раз всё обошлось.