В Ираке уже 4 тыс. лет из-под земли вырывается настоящее пламя

10:51 2024-02-11
В Ираке уже 4 тыс. лет из-под земли вырывается настоящее пламя

Странное место в Ираке, где пылает Вечный огонь, называется Баба-Гургур, что на местном диалекте означает «Отец Огня».

У местных жителей Вечный огонь всегда вызывал благоговейный трепет и поклонение.

Не зря же их в прежние времена звали огнепоклонниками. Баба-Гургур был священным местом последователей Пророка Спитамы Заратустры. 

Зороастризм (маздеизм) являлся главной религией древних и средневековых жителей Большого Ирана. В этой вере пламя и свет считались воплощением бога в миру.

История земель вблизи города Куркук

Особенно известным, пылающее месторождение газа вблизи Киркука, стало в 1927 году. Тогда турецкая нефтяная ассоциация обнаружила там внушительное месторождение нефти.

Оно долгое время считалось самым большим в мире и уступило этот титул лишь в 1948 году, месторождению Аль-Гавар, найденному в Саудовской Аравии, в бассейне Персидского залива.

Нефти возле Баба-Гургур, кстати, было настолько много, что её неудержимое стремление наружу едва не привело к техногенной катастрофе. Однажды она начала стекать по склонам, разливалась по долине. 

Несмотря на активные действия, направленные на скорейшую локализацию утечки, по земле разлилось почти 100 тыс. баррелей нефти.

Это, однако, не привело к остановке работ по её добыче. Например, кратер над месторождением Дарваза «сожрал» все надежды советских геологов на успешную добычу природного газа в этом регионе Туркменистана.

Баба-Гургур сейчас:

Ныне Баба-Гургур является одним из самых значимых месторождений Ирака. Тут добывается ежедневно по 10 млн. баррелей ископаемого ресурса. Половина из добываемой нефти, транспортируется в порт Джейхан в Турции.

Параллельно, нефтегазовое месторождение изучали учёные. Они пришли к выводу, что нескончаемое горение происходит из-за постоянного просачивания газа и нефти через трещины в породе. 

Похоже, что гореть этому месту предстоит ещё не один век. Ведь, наверное, только в советские методы входили действия вроде «клин-клином» или «на авось».

Они и привели к гениальной идее тушения пожара на месторождении газа в Узбекистане. В 50-х годах, пылающую там газовую скважину, потушили ядерным взрывом.

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