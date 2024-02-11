Дачники поделились списком самых сладких сортов малины

Сорт "Карамелька":

Полностью соответствует своему названию. Ягоды невероятно сладки на вкус. И это не преувеличение для красного словца. По составу сорта видно, что сахара в "Карамельке" в 1,5 раза больше чем в стандартных сортах.

Сорт считается ремонтантным. Ягоды очень крупные, цвет - насыщенный. Выдерживает морозы до 30 градусов. Поэтому без опаски может выращиваться в сибирских городах.

Сорт "Геракл":

Сахаристые ягоды могут плодоносить 2 раза за сезон, что является несравненным плюсом для садоводов. Исходя из названия, можно догадаться, что ягоды у сорта крупные. Вкус очень яркий, долгоиграющий.

Чтобы урожай вас не подвел, отнеситесь с особой внимательностью к выбору участка посадки. Там не должно быть сквозного ветра и тени. Сорт любит солнышко и плодородный грунт.

Сорт "Зюгана":

Частый гость на участках садоводов-любителей, особенно тех, кому нравится мед. Ягодки имеют ощутимый ярко-выраженный аромат и медовый вкус.

Преимущество "Зюгана" в том, что он может плодоносить на прошлогодних побегах. С одного куста можно получить пятикилограммовый урожай.

Сорт "Валентина":

Сорт имеет великолепный необычный для стандартной малины цвет - персиковый. Мякоть у ягод нежная и сочная. Вкус одновременно и сладкий, и слегка кисленький. Тогда посадите на участке такую малину. Из нее получаются необыкновенные джемы и варенье.

Сорт "Ранняя":

Сорт поражает огромными плодами, большой плодовитостью и ярким медовым вкусом.

Преимущество сорта в том, что ягоды могут созревать даже при не особо благодатной погоде - в тени. Созревает раз в сезон, но урожай дает богатый.