Дачники поделились списком самых сладких сортов малины

Сорт "Карамелька":
Полностью соответствует своему названию. Ягоды невероятно сладки на вкус. И это не преувеличение для красного словца. По составу сорта видно, что сахара в "Карамельке" в 1,5 раза больше чем в стандартных сортах.
Сорт считается ремонтантным. Ягоды очень крупные, цвет - насыщенный. Выдерживает морозы до 30 градусов. Поэтому без опаски может выращиваться в сибирских городах.
Сорт "Геракл":
Сахаристые ягоды могут плодоносить 2 раза за сезон, что является несравненным плюсом для садоводов. Исходя из названия, можно догадаться, что ягоды у сорта крупные. Вкус очень яркий, долгоиграющий.
Чтобы урожай вас не подвел, отнеситесь с особой внимательностью к выбору участка посадки. Там не должно быть сквозного ветра и тени. Сорт любит солнышко и плодородный грунт.
Сорт "Зюгана":
Частый гость на участках садоводов-любителей, особенно тех, кому нравится мед. Ягодки имеют ощутимый ярко-выраженный аромат и медовый вкус.
Преимущество "Зюгана" в том, что он может плодоносить на прошлогодних побегах. С одного куста можно получить пятикилограммовый урожай.
Сорт "Валентина":
Сорт имеет великолепный необычный для стандартной малины цвет - персиковый. Мякоть у ягод нежная и сочная. Вкус одновременно и сладкий, и слегка кисленький. Тогда посадите на участке такую малину. Из нее получаются необыкновенные джемы и варенье.
Сорт "Ранняя":
Сорт поражает огромными плодами, большой плодовитостью и ярким медовым вкусом.
Преимущество сорта в том, что ягоды могут созревать даже при не особо благодатной погоде - в тени. Созревает раз в сезон, но урожай дает богатый.