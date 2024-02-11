Российские врачи спасли пациентку с червями в печени

Хирурги Оренбургской областной клиники спасли землячку, в печени которой обнаружили кисту с паразитами, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

34-летняя горожанка обратилась в поликлинику с жалобами на слабость и недомогание, у нее также появились высыпания на коже. В ходе обследования в печени женщины специалисты обнаружили кисту внушительных размеров с паразитами внутри.

Пациентку перевели в больницу и провели малоинвазивную операцию.

«Операция длилась 3,5 часа. Киста и ее содержимое удалено. Общий объем кисты составлял 3,7 литра, печень мы сохранили», — рассказал врач-хирург Данил Сущевич.

Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение. По словам медиков, ленточный червь эхинококк попадает в организм человека через кишечник. Чаще это заболевание выявляют при обследовании УЗИ органов брюшной полости либо рентгенографии легких.