Какая смородина полезнее - черная, красная или белая: ответ дают эксперты

Летний сезон радует разнообразием витаминов в самых разных проявлениях. Запивая салат из свежих овощей только что приготовленным ягодным компотом, вы насыщаете свой организм полезными микроэлементами, которых так не хватает зимой.

Безусловно, самые вкусные, ароматные и насыщенные компоты получаются из смородины.

Кажется, что вкус и пользу смородины должны были открыть еще наши далекие предки. Но на самом деле окультурили этот кустарник всего каких-то 500 лет назад! Зато за это время смородина стала невероятно популярной.

Люди по достоинству отметили полезные свойства смородины и ее потрясающий вкус. Кроме того, спектр применения смородины в кулинарии и народной медицине невероятно широк.

Черная смородина:

Этот кустарник настолько полезен, что в лечебных целях используют не только ягоды, но и почки с листьями. В ягодах черной смородины содержится большое количество витамина С. Для сведения, больше аскорбиновой кислоты содержится только в крыжовнике.

Собирать листья с кустарников можно сразу же после сбора урожая ягод. Знающие хозяйки используют листву как в свежем, так и в сушеном виде. Она хороша для приготовления соусов и напитков, засолки грибов и овощей.

Почки черной смородины используются таким же образом, только в меньшей концентрации. Собирать их следует в апреле. Эти продукты богаты витамином С, эфирными маслами, каротином и фитонцидами.

Красная и белая смородина:

Оказывается, и красная, и белая смородина — это один вид. Если вы увидите на кусте желтые, красные, белые или розовые ягоды, знайте, что перед вами красная смородина. В ней содержится меньше сахара (чувствуется, что она кислее) и больше свободных кислот.

Красная смородина — источник витаминов С и Р. Эти ягоды необходимы для восстановления после болезни, улучшения аппетита. Заметьте: листья и почки красной смородины не используются, нужны только ягоды. Из них получаются полезные и вкусные варенья, джемы, утоляющие жажду напитки.

Как сохранить полезные свойства:

Свежие ягоды смородины можно использовать для приготовления пирогов, кексов, компотов, смузи и кремов.

Ягоды черной смородины легко простоят в вашем холодильнике до 2 недель, а красной — до 2 месяцев! За это время вы точно придумаете, что с ними сделать.

Чтобы насытиться витаминами и вкусом смородины даже не в сезон, отправьте ее в морозильную камеру. Однако помните, что витамины и полезные свойства сохраняются в замороженной смородине только 3 месяца. После этого можно насладиться только ее вкус.

Как приятно зимой открывать баночку варенья из смородины! Из ягод можно приготовить джем, сок, сироп, желе, повидло. Кроме того, попробуйте замариновать или завялить смородину.