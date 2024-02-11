Каким должен быть уход за смородиной в июле: мнение эксперта

11:10 2024-02-11
Каким должен быть уход за смородиной в июле: мнение эксперта

Заботиться о ягоднике надо постоянно, в июле нужно сделать несколько важных мероприятий, от этого зависит урожай.

В детстве у бабушки росла только черная смородина и белая, а красную мы ездили покупать на рынок в Красные Баки и станцию Ветлужская, что в Нижегородской области, раньше была Горьковская область.

Запомнила, что красную смородину на рынке продавали в то время большими корзинами, и столько ее было много, и стоила не дорого. Интересно, сейчас также ее продают корзинками, или нет.

К середине июля на красной смородине уже созревают ягоды, пока они еще не дошли до кондиции, подожду еще несколько дней. Один куст красной смородины на даче у меня очень старый, ему уже больше 20 лет.

Урожайность за последние годы потихоньку снижается, но пока мне ягод хватает, и я не тороплюсь с пересадкой и омоложением смородинового куста. Есть у меня еще 2 куста красной смородины, и нынче осенью этот самый старый куст омоложу «на пень».

Когда у красной смородины завязались ягоды и начали краснеть, в это время для нее важны два агротехнических мероприятия: полив и подкормка. В другое время красная смородина к влаге не требовательна, а вот сейчас ее нужно хорошо поливать.

Подкормка красной смородины во время созревания ягод:

Подкармливаю я настоем древесной золы, так как в этот период для налива ягод нужен калий. Стакан древесной золы размешиваю в ведре с водой, ведро беру 10 литровое, настаиваю пару часов и выливаю все ведро под куст смородины.

Если вокруг куста у вас земля рыхлая, то вместо древесной золы можно рассыпать столовую ложку суперфосфата, заделав его в почву. Также для подкормки во время плодоношения можно взять сернокислый калий, растворив всего 1 ст л в 10 л воды.

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