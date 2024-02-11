Volkswagen создал для президента Бразилии особый кабриолет

11:17 2024-02-11
Volkswagen создал для президента Бразилии особый кабриолет

Проект реализовали рабочие завода в Сан-Бернардо-ду-Кампо, за основу они взяли бюджетный седан Virtus.

Volkswagen создал кабриолет для президента Бразилии из бюджетного седана, сообщает Мотор.ру. 

Модель для рынка Бразилии бразильского производства известна под названием Volkswagen Virtus, и теперь она получила эксклюзивную открытую модификацию. Кабриолет на основе бюджетной модели сделали заводские специалисты к визиту на предприятие президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы.

Проект - результат труда трёх десятков рабочих завода в Сан-Бернардо-ду-Кампо. Virtus они лишили крыши, увеличили колёсную базу, а кузов подвергли усилению. Между передними и задними сиденьями установлена перекладина, за которую пассажиры могут держаться при движении стоя.

Модернизация шасси потребовала, кроме того, доработок топливного бака, дверных замков и перенастройки электроники автомобиля.

Технически кабриолет остался стандартным, он сохранил 150-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и передним приводом.

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