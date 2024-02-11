Экоактивисты в музее Лиона вылили суп на картину Клода Моне «Весна»

Полотно Клода Моне "Весна" в музее изобразительных искусств французского Леона подверглось атаке экоактивистов, сообщает МК.

Акцию устроили две девушки, которые представляют движение "Продовольственный ответ". Все происходящее снимал на видео оператор.

Активистки, плеснув суп в картину, повернулись к камере и заявили: "эта весна станет последней", если люди "не отреагируют" на климатический и социальный кризисы.

Французские СМИ написали, что власти города подтвердили факт инцидента. К счастью, картина не пострадала: по имеющимся данным, она была защищена стеклом.