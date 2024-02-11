Эксперты рассказали о самых опасных рыбах наших рек

11:45 2024-02-11
Эксперты рассказали о самых опасных рыбах наших рек

Спастись любой ценой — главная цель каждого живого организма. Одни, умеют виртуозно прятаться от опасности, другие могут только от неё "удирать". А есть те, чей единственный способ выжить это охота.

Первый номер — обитает в равнинных реках и озёрах, образованных их системами — водохранилищах.

В небольших "стоячих" водоёмах, практически не встречается. Природа одарила его большим и мощным хвостовым плавником, благодаря которому он развивает высочайшую скорость и способен бороться с быстрым течением.

Он уникален тем, что не имеет острых зубов — отличительной чертой большинства хищников. Более того — совершенно на них не похож на них, что не мешает ему вырастать более метра и весить свыше 10 кг.

В раннем "детстве" его рацион составляют черви, личинки и насекомые, но вырастая до 30 см, переходит на питание рыбой. Мелкие особи образовывают значительные стаи, а крупные, охотятся небольшой группой или по одиночке.

Это — жерех. Звуки его охоты и всплески от удара мощного хвоста, которым он оглушает рыбу, слышны за километр. Не даром, за свою мощь и силу он получил прозвище - "конь".

Вторая рыба встречается гораздо реже, хоть так было и не всегда. Всему виной - человек. Перекрыв плотинами реки, люди существенно снизили ареал его обитания. А ведь по результатам исследования генотипа, он старейший представитель своего вида и ему около 40 миллионов лет.

Ранее, достигал огромных размеров - в человеческий рост, сейчас значительно "измельчал" и редко превышает метр и 40 кг веса.

Обитает в реках с выраженным течением, где отлично чувствует себя благодаря цилиндрическому телу и мощным плавникам. Пожирает не только рыбу, но и мелких грызунов, и даже некрупных пернатых. Это крупнейший пресноводный "лосось" - таймень. В отличие от "сородичей", он никогда не выходит в море, так как не переносит солёною воду.

Третий участник — гигант, без всяких преувеличений. Обладает высокой прожорливостью и за счёт крупной головы с огромной пастью, способен нападать даже на небольших животных. Об этой рыбе существует множество "страшилок", поверить в которые очень легко.

Некоторые из них утверждают, что она может напасть даже на человека. В некоторых местах планеты достигает 400 кг. В наших акваториях, до сих пор попадаются особи более центнера.

Это сом — идеальный и непревзойдённый хищник всех водоёмов с пресной водой. В размерах его превосходит только белуга, но она большую часть жизни проводит в море. 

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