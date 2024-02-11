В Британии убежавший из клиники пациент улетел в США без паспорта и билета

Спецслужбы Британии проводят расследование из-за пассажира, сумевшего попасть на самолет без билета и паспорта и улететь в Нью-Йорк, сообщает Daily Mail.

46-летний англичанин Крейг Стерт сбежал из больницы и решил покинуть Британию. Мужчина прибыл в аэропорт Хитроу и без билета и документов прошел все пункты контроля и смог попасть на рейс до Нью-Йорка.

Пассажир без посадочного талона и документов не вызвал вопросов у сотрудников охраны аэропорта и бортпроводников, обслуживавших рейс. Безбилетника удалось выявить только после приземления лайнера в Нью-Йорке. Мужчину задержали и чартерным рейсом отправили назад в Лондон.

Британцу предъявили несколько обвинений. В отношении работников аэропорта Хитроу и бортпроводников British Airways проводится служебное расследование.