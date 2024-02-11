В Турции произошло новое землетрясение

Сейсмологи зафиксировали в провинции Хаккяри на юго-востоке Турции землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Агентство уточняет, что подземные толчки магнитудой 4,4 произошли близ города Юксекова. Землетрясение началось в 7:36 по московскому времени (совпадает с местным).

Очаг природного катаклизма находился на глубине 5,74 километра. О разрушениях или жертвах пока ничего не сообщается.

Ранее, 10 февраля, землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на Филиппинах. Эпицентр находился всего в 10 километрах от населенного пункта Тунгао, где проживают 8,9 тысячи человек.