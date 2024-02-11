В Нижнем Новгороде за день до выступления отменили концерт Xolidayboy

Концерт рэпера Xolidayboy отменили в Нижнем Новгороде после новостей о переносе сроков его выступления, пишет Газета.ру со ссылкой на официальную страницу организаторов ВКонтакте.

«Концерт Xolidayboy, запланированный на 11 февраля, отменен. Возврат билетов осуществляется у билетных операторов или онлайн кассах, где куплены билеты», — заявили шоураннеры.

Ранее сообщалось, что концерты Xolidayboy в России были отменены из-за проукраинских высказываний артиста, татуировок и накрашенных ногтей.

Издание напоминает, что 1 февраля неизвестный сообщил по телефону о заложенной бомбе в Брянске в ресторане «Фабрика» на улице Майской Стачки, где в это время проходил концерт Xolidayboy.

Улицы возле клуба были перекрыты, полиция обследовала площадку, но ничего подозрительного не нашла.