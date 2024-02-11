Психологи определили возраст абсолютного счастья

13:18 2024-02-11
Психологи определили возраст абсолютного счастья

К идеальному мироощущению люди приходят после 60 лет, в этом возрасте они чувствуют себя уверенней молодых.

Социологи и психологи в результате исследований пришли к выводу, что человек с возрастом становится счастливее. К идеальному мироощущению он приходит после 60 лет. И в этом возрасте люди чувствуют себя уверенней тех, кто моложе, пишет Вокруг света.

По мнению ученых, на это влияет совокупность факторов. По статистике, у молодых людей в возрасте 18-25 лет - самые высокие показатели депрессии. А самые низкие - у людей за 50.

Есть и другие исследования, которые психиатры провели в 2016 году. Они опросили свыше полутора тысяч человек разного возраста, чтобы узнать, как те себя чувствуют физически, психически и умственно.

И оказалось, что 20-30-летние люди чаще жалуются на несчастья, нежели песнионеры или те, кто приближается к этому рубежу. По мнению иследователей, люди с возрастом становятся мудрее, им проще не реагировать на повседневные стрессовые факторы.

«Есть мнение, что старость - это плохо, это мрак и обреченность. А пожилые люди - подавлены, сварливы и несчастны. Но опросы говорят об обратном», - заявил гериатрический психиатр и директор Центра здорового старения в Калифорнийском университете в Сан-Диего Дилип Джесте.

В 60 лет на пик выходит не только мудрость, но и уверенность.Ученые полагают, что к этому возрасту у человека появляется ключевой фактор счастья - стабильность. Он уже достиг всего, чего мог, вырастил своих детей и теперь может просто наслаждаться жизнью.

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