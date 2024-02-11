Итальянка придумала пятерых детей, чтобы получить на них соцпособие

Гражданка Италии придумала мошенническую схему ради социальных пособий. Как пишет РИА Новости со ссылкой на la Repubblica, женщина «выдумала» для этого пятерых детей.

Итальянка предоставила справки о якобы 12 беременностях, при этом сумела подделать как бланки и печати, так и подписи врачей. По документам женщина стала матерью 5 раз в период с 2014 по 2019 годы.

Однако проверка показала, что по факту она не рожала. Нанесенный ею ущерб от мошеннических действий оценен в 111 тысяч евро, которые дама получила в качестве пособий.

Суд в итоге приговорил женщину к году и восьми месяцам тюрьмы. Ее сожитель, как соучастник, получил семь месяцев тюрьмы.