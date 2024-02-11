Эксперты назвали самый популярный у туристов город, который в 2023 году посетили 20 миллионов человек

14:48 2024-02-11
Эксперты назвали самый популярный у туристов город, который в 2023 году посетили 20 миллионов человек

Стамбул по посещаемости заметно обошел такие популярные ранее города как Дубай, Париж и Лондон.

После снятия ковидных ограничений в мире вновь наметился бум туризма. В 2023 году суммарный бюджет на эти цели составил 1,7 триллиона долларов США, пишет Вокруг света.

При этом маршруты путешественников несколько изменились. Если раньше самыми популярными были Париж или Лондон, то теперь на пьедестал интереса туристов поднялся Стамбул.

Аналитики компании Euromonitor International подсчитали, что его посетили в минувшем году 20 миллионов туристов! Это равно населению Казахстана или Румынии. 

На втором месте по посещаемости Лондон - там побывало 18,8 миллиона человек, а Дубай с 16,8 туристами занял 3-е место. В ТОП-10 посещаемых городов вошли также Париж, Гонконг, Бангкок, Нью-Йорк, Канкун, Мекка.

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