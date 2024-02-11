Тому Крузу запретили покупать любые модели Bugatti

14:52 2024-02-11
Тому Крузу запретили покупать любые модели Bugatti

Тому Крузу, известному своими смелыми трюками и склонностью к скорости, запретили покупать любые модели Bugatti из-за неловкого инцидента, произошедшего во время премьеры фильма «Миссия невыполнима 3».

Еще в 2005 году Круз попал в заголовки газет, приобретя роскошный Bugatti стоимостью более 1 миллиона долларов. 

Актер гордый своим приобретением, решил выставить напоказ роскошный автомобиль по городу и даже решил прокатиться на нем на премьеру своего долгожданного фильма.

Основная проблема заключалась не в решении Круза поехать на машине на премьеру или выставить ее напоказ на красной дорожке, а в его борьбе с пассажирской дверью автомобиля. 

Актеру потребовалось более 40 секунд, чтобы открыть дверь, и этот момент стали свидетелями тысяч посетителей и миллионов зрителей по всему миру. 

Хотя зрители и фанаты отнеслись к инциденту беззаботно, производитель роскошных автомобилей воспринял это как неуважение к бренду.

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