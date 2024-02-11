Российский крестьянин уснул на целых 20 лет, проспав революцию и очнувшись в новом мире

14:54 2024-02-11
Российский крестьянин уснул на целых 20 лет, проспав революцию и очнувшись в новом мире

Это событие получило мировую известность. Посмотреть на необычного пациента приезжали смотреть ученые Великобритании, Германии, Австро-Венгрии.

Алтайский крестьянин Иван Качалкин получил широкую известность в научных кругах всего мира в 19-20 столетиях.

Мужчина из-за переживаний уснул при царе и проснулся в молодом советском государстве.

Сначала Иван Кузьмич подавал признаки жизни, его сердце хотя и редко, но билось и можно было уловить дыхание. Крестьянину повезло оказаться в поле зрения именитых медиков.

Ценного для науки пациента перевели под постоянный врачебный контроль.

Но то, что мужчина увидел после пробуждения, потрясло его еще больше.

Когда Ивана Качалкина уснул, знакомые рассказывали докторам, что мужчина был очень впечатлительным человеком с монархистскими взглядами.

Крестьянин не принял потрясения, свалившихся на Россию конца XIX столетия. В частности, в 1881-м он очень расстроился из-за убийства государя Александра II, в 1894-м - из-за болезни и смерти Александра III.

38-летний алтайский крестьянин Иван Качалкин в итоге поддался глубокой депрессии, после вообще уснул глубоким сном.

Сон, идентифицированный позже как летаргический, длился почти 22 года.

Качалкина перевезли из небольшой деревни в город, потом в московскую клинику. Возле сложного пациента установили персональный пост, там круглосуточно дежурили медсестры.

Питание он получал через желудочный зонд и неосознанно справлял естественные нужды.

Медики знали, что тяжелая стадия летаргии может продолжаться годами. Так и случилось. Все это время Качалкин считался уникальным пациентом.

А когда неожиданно в 1918-м проснулся - прославился и за пределами страны. Чтобы посмотреть на это чудо, в Россию приезжали ученые Великобритании, Германии, Австро-Венгрии, Голландии.

Качалкин, встав с постели, много говорил и здраво рассуждал.

Он утверждал, что все годы летаргического сна все слышал и понимал, в какой ситуации оказался. Но при этом испытывал трудности с дыханием, не мог произнести слова и ощущал сильную тяжесть в мышцах.

В доказательство Иван Кузьмич рассказал о наиболее значимых эпизодах, происходивших во время долгого сна.

Но новые реалии общества привели Качалкина в ужас. Российская империя исчезла, государь отрекся от короны и его считают преступником, а власть отныне принадлежит простым трудягам.

От таких новостей у крестьянина в сентябре 1918-го случился сердечный приступ.

Хотя некое время Качалкин вставал с постели и даже ходил, каждое движение ему давалось с трудом. ЖКТ усваивал только минимум жидкой пищи и сил хватало на считанные минуты.

На тот момент Ивану Кузьмичу уже было 60 лет. По тем меркам это считалось уже глубокой старостью, и вскоре он скончался. 

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