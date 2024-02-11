Владельцы электрического пикапа Rivian R1T жалуются на высокие цены ремонта крыла

Столь высокие затраты на ремонт являются результатом досадного конструктивного недостатка этого грузовика.

Шаги, предпринятые для того, чтобы изящный и футуристический дизайн R1T отличался от обычных пикапов, приводят к определенным осложнениям, когда дело доходит до ремонта при столкновении.

Боковая панель привязана к кабине грузовика, она проходит через всю крышу автомобиля, вплоть до бокового зеркала заднего вида.

Чтобы заменить эту панель, нужно все это отрезать; нужно снять заднее стекло, снять панорамную крышу, лобовое стекло, снять аккумулятор.

Хотя Rivian использовала большие кузовные панели для создания более гладкого автомобиля, огромные счета за ремонт, подобные тем, с которыми столкнулись владельцы R1T, могут стать реальностью для владельцев других машин.