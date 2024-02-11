Болезни, которыми можно заразиться, купаясь в реке или пруду

15:08 2024-02-11
Болезни, которыми можно заразиться, купаясь в реке или пруду

Впереди теплый сезон, когда так хочется отдохнуть на природе, искупаться в прохладном пруду или реке.

Кишечный грипп:

Это простонародное название для воспаления слизистой желудка и кишечника или гастроэнтерита. Причина проблемы — в ротавирусной или норовирусной инфекциях.

Заразиться ими можно через частички фекалий или возбудителей, которые попадают внутрь с немытых рук, при проглатывании загрязненной воды (застоявшейся, нехлорированной), плохо вымытых фруктов.

Как проявляется? Характерные симптомы гастроэнтерита — потеря аппетита, диарея, рвота, боль в голове и мышцах, обезвоживание, повышение температуры.

Шигеллез:

Это сборная группа инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл (самое известное — дизентерия).

Заражение происходит при купании в загрязненных водоемах и проглатывании воды с бактериями-возбудителями.

Как проявляется? Симптомы шигеллеза — это симптомы желудочно-кишечных инфекций: спазмы в желудке, диарея (возможно, со следами крови), обезвоживание, повышение температуры.

Гепатит А:

Вызывается вирусом гепатита А, который проникает в организм и поражает главным образом печень.

Как проявляется?

После окончания инкубационного периода (до двух недель) заболевший отмечает сильную слабость, боли в мышцах, тошноту, повышение температуры, пожелтение кожи и белков глаз, кожный зуд, усталость и темный цвет мочи.

Лямблиоз:

Это раздражение слизистой кишечника из-за попадания в него микроорганизмов-паразитов — лямблий при проглатывании воды с цистами лямблий.

Интересно, что заразиться лямблиями можно даже купаясь в хлорированной воде бассейна — цисты устойчивы к действию хлора.

Как проявляется? Может протекать без симптомов или со слабостью, болями в животе, диареей, температурой. Инкубационный период — до двух недель.

Амебиаз:

Это амебная дизентерия, которую вызывают паразиты из группы простейших, что приводят к воспалению в кишечнике.

Находятся, как и лямблии, в зараженной воде. Инкубационный период — до трех недель.

Как проявляется? Течение может быть бессимптомным, но при явных признаках пациенты жалуются на спазмы в животе, понос, подъем температуры.

Симптомы сохраняются довольно долго — до 1–1,5 месяцев. Позже может переходить в хроническую форму и давать о себе знать периодическими рецидивами.

Колиэнтерит:

Возбудители — разновидности кишечной палочки, которые провоцируют раздражение и воспаление. Основной путь заражения — грязная вода и руки.

Возбудители болезни отличаются живучестью и сохраняются в воде (за исключением хлорированной) до 9 месяцев.

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