Возвеличивая эту птицу чуть ли не до уровня святыни, люди просто спасали ее от уничтожения

Особенно жутко их хрипы и стоны звучат в ночной глуши у тихой заводи, где они в основном и щемятся.

ти птички, столь любимые свадебными декораторами, действительно могут в моногамию. Но при смерти партнёра с самоубийством не спешат, разумно предпочтя второй брак. Более того, птицы и «налево» слетать не прочь.

Но и это ещё не всё! Мы расскажем вам реальную историю, чей сюжет мог бы претендовать на «Оскар».

Однажды два чёрных лебедя-гея влюбились друг в друга. И всё бы хорошо, если бы не гендерные условности. Время шло, любовь крепла, а детишки так и не появлялись.

Дабы воплотить свои отцовские инстинкты, самцы нашли даму, которая на добровольных началах приносит им долгожданных отпрысков. После этого парочка лишает мать родительских прав в честной драке на кулаках.

Продолжение смотрите в кинотеатрах страны.

Мясо лебедя на вкус так себе, но в Средние века от недостатка калорий люди охотились на этих либеральных птах. Человеки запретили охоту на лебедей во времена вражды США и СССР. Война войной, а птичку жалко.

Однако не спеши лезть в камыши пригреть на груди несчастное создание.

Неготовый к проявлению любви и дружбы лебедь изящным взмахом крыла запросто сломает тебе кости, уничтожив на корню все нежные порывы. Птица очень сильная, даже сильнее многих людей.

Яж мамки лебедей так вообще дикие создания. В Ирландии одна такая самка насмерть забила домашнего пёселя.

Родительнице показалось, что собака угрожает её выводку. Лучшего друга человека спасти не удалось, пёс скончался от тяжёлых травм.

Вот какой он символ любви и верности. Жестокий развращённый птиц, готовый проломить тебе если не череп, то руку.