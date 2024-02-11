Крупные пузыри метана на Байкале - бомбы замедленного действия

17:26 2024-02-11
Крупные пузыри метана на Байкале - бомбы замедленного действия

Пузырьки газа в толще льда – одно из самых любопытных природных явлений озера Байкал.

Каждую зиму льды Байкала заполняют необычные белые пузыри разного диаметра. Это метан, образующийся глубоко на дне озера и промерзающий зимой на поверхности.

Если просверлить в пузыре небольшое отверстие и поднести к нему спичку, место вспыхнет подобно газовой конфорке.

Как заявляет заместитель директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Вадим Анненков, пузырьки метана на Байкале формируются при разложении газогидратов.

Газовый гидрат – это кристаллическое соединение газа и воды, образованное в условиях высокого глубоководного давления и низкой температуры. Внешне кристаллы напоминают обычный лёд мутного белого цвета.

По химической структуре это клатраты. В них молекулы воды, соединяясь, образуют полость, в которую встраивается молекула газа. При повышении температуры или понижении давления структура разрушается, и газ выходит наружу.

Озёра выделяют от 6 до 16% всего атмосферного метана. В глубоких озёрах, морях и океанах газ кристаллизируется под давлением и остается на дне в виде гидрата метана.

На Байкале, чья глубина в 1500 метров сравнима с океанической, гидраты почему-то разрушаются. Кристалл «тает» и высвобождает метан.

Российские учёные предполагают, что виной тому могут быть тектонические движения, оползни или слишком быстрое накопление самих газогидратов.

Чем это опасно?

До последнего времени выброс метана происходил в виде маленьких пузырьков. Однако с 2020 года учёные стали всё чаще фиксировать выход крупных пузырей.

Одно из таких образований, вмёрзших в лед, было обнаружено со спутника. Такие пузыри высвобождаются в сопровождении сильного взрывоподобного раската и представляют серьезную угрозу для проходящих мимо судов.

«Выхлопы» вполне могут перевернуть корабль и пустить его на дно.

Подобная история повторялась в Бермудском треугольнике: это одна из главных версий, которая объясняет пропажу кораблей в этом аномальном месте.

Впрочем, наибольшую угрозу метан представляет для атмосферы. В качестве парникового газа он в 30 раз опаснее, чем CO₂.

Газовые пузыри на Байкале – это не только необычное явление. Рост выделения метана явно отразится на регионе не лучшим образом. Наблюдать и ждать либо бить тревогу – решать только нам, если мы хотим сохранить природу.

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