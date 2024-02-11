Тонкости пикировки томатов: сроки и особенности процедуры

18:04 2024-02-11
Тонкости пикировки томатов: сроки и особенности процедуры

Когда рассада активно растет, корневая система бурно развивается, поэтому корешкам становится мало места в емкости - нужна пересадка.

А вот пикирование сеянцев сможет обеспечить растению необходимые условия для дальнейшего роста.

Пикировка рассады , это пересадка молодых растений в более просторную тару . Некоторые огородники не пикируют , конечно каждый решает сам пикировать или нет . Я вот например каждый год пикирую помидоры и нахожу в этом множество плюсов.

При выращивании через пикировку в начальной стадии выращивание рассады загущенные посевы занимают мало места . Но затем растение начинает активно наращивать корневую систему , в мелких ёмкостях становится им мало места.

Благодаря пикировке начинают хорошо развиваться боковые корешки , что увеличивает поступление питательных веществ.

Одновременно с пикировкой можно отделять хилые и повреждённые сеянцы , осмотреть рассаду на предмет заболевших, их нужно удалять .

Идеальный возраст для пикировки , это когда появятся два настоящих листочка , примерно через две недели после всходов . Если запоздать с пикировкой , то загущенные посевы ведут к ухудшению рассады , сеянцы начинают вытягиваться , корни переплетаться .

За два часа до пикировки сеянцы поливаем , это позволит легко извлечь растение из земли . При пикировке центральный стебель прищипываем на 1 / 3 , чтобы больше образовывалось боковых корешков.

Когда рассада приживается и наращивает корневую систему , не нужно подкармливать , только спустя 10 - 14 дней после пикировки можно подкормить.

После пикировки не переувлажнять почву в стаканчиках , могут развиться грибковые заболевания . После первого полива после пикировки не поливать дней 5 - 6 , чтобы почва немного подсохла.

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