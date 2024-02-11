Почему чумная бактерия не могла долго жить на крысах: версия ученых

18:08 2024-02-11
Почему чумная бактерия не могла долго жить на крысах: версия ученых

Черная смерть опустошала Европу между 1347 и 1353 годами, погубив миллионы людей, вспышки чумы в Европе выявлялись до XIX века.

Одним из наиболее часто упоминаемых фактов о чуме в Европе было то, что ее распространяли крысы.

Действительно, в некоторых частях мира бактерия, вызывающая чуму, Yersinia pestis, длительное время живет на диких грызунах в их блохах. Это называется «животным резервуаром».

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что климат в Европе сделал бы невозможным выживание чумы в постоянных, долгосрочных резервуарах на животных.

Об этом пишут сами авторы статьи в Conversation. Почему же тогда чума так долго сохранялась в Европе?

Исследование предлагает две возможности. Во-первых, чума повторно заносилась из азиатских резервуаров.

Во-вторых, в Европе могли быть краткосрочные временные резервуары. Скорее всего, эти два сценария существовали одновременно.

Например, высокие концентрации меди, железа, магния в почве, а также высокий рН почвы, более низкие температуры, большие высоты и небольшое количество осадков благоприятствуют выживанию бактерии в крысах.

Получается, что вероятность существования многовековых резервуаров чумы в диких грызунах с 1348 года до начала XIX века еще меньше, чем сегодня.

Тогда как в некоторых регионах Китая и западной части США обнаруживаются все вышеперечисленные условия для устойчивых резервуаров Yersinia pestis в диких грызунах.

При этом чума распространялась гораздо быстрее, чем перемещаются по континенту крысы.

Плодовитость крысиных блох увеличивается при температурах от 10°C до 25°C — но эпидемии часто происходили зимой.

Исследователи пришли к выводу, что при завозе патогена из Азии в европейских крысах образовывался недолгий резервуар болезни.

Потом чума быстро перескакивала на людей, переставала жить на крысах, а болезнь дальше успешно и с поразительной скоростью распространялась от человека к человеку. То же самое происходило после следующего завоза.

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