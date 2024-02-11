Эксперимент показал, что лазерный луч может отклонить молнию

В телекоммуникационную башню молния ударяет около 100 раз в год.

В совокупности эти удары могут нанести ущерб аэропортам и стартовым площадкам на миллиарды долларов.

Пока лучшей защитой от ударов молнии является стержень Франклина, изобретенный в XVIII веке.

Ученые из Лаборатории прикладной оптики Французского национального центра научных исследований хотят разработать более эффективный способ.

С увеличением количества экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, защита от молний становится все более важной.

Эксперименты проходили летом на горе Сентис на северо-востоке Швейцарии, где стоит высокая телекоммуникационная башня.

Короткие интенсивные лазерные импульсы направляли в облака во время гроз и успешно отклонили от вершины башни четыре разряда молнии.

Еще 12 молний попали в башню в те грозовые периоды, когда лазер не работал.

Эксперимент удался впервые, хотя идея была предложена еще в 1974 году, а предыдущие испытания, которые проходили в Сингапуре и Мексике, не увенчались успехом.

Скорее всего, на этот раз все получилось, потому что использовался лазер со скоростью до тысячи импульсов в секунду — это намного быстрее, чем в других экспериментах.

Так зеленый луч перехватывал все предвестники молнии, формирующиеся над башней.

Лазер, направленный вверх, изменяет светопреломляющие свойства воздуха, заставляя лазерный импульс сжиматься и усиливаться, пока он не начнет ионизировать молекулы воздуха.

Молекулы воздуха быстро нагреваются на пути лазера, поглощая его энергию, а затем выбрасываются со сверхзвуковой скоростью.

Это оставляет после себя «долгоживущие» каналы менее плотного воздуха, которые обеспечивают путь для электрических разрядов.