Кто придумал «черную пятницу» - традицию грандиозной распродажи

18:36 2024-02-11
Кто придумал «черную пятницу» - традицию грандиозной распродажи

У Черной пятницы — традиционной американской распродажи после Дня благодарения, — долгая и любопытная история.

По сути, распродажи существуют столько же, сколько существует сама торговля. Купцам всегда было выгодно избавляться от залежалого товара, снижая цену.

По одной из патриотических легенд, первые организованные распродажи придумали именно на Руси.

Однажды к одному московскому купцу на улице подошел торговец изюмом и предложил ему по дешевке скупить остатки товара.

Купцу понравилась идея и вскоре он повесил у себя над лавкой вывеску «Продажа остатков по самым дешевым ценам».

В итоге к купцу пришел успех, его открытие подхватила вся Москва, а для распродаж была специально выделена одна неделя в году, начиная с первого воскресенья после Пасхи.

По одной из версий, именно после этого в русском языке появилось выражение «остатки сладки».

Сначала черной пятницей назвали обвал золотого рынка, сто лет спустя — ужасные пробки в Пенсильвании. Когда же пятница почернела в привычном смысле слова? 

Более ста лет американские торговые сети усиливали маркетинговую атаку и увеличивали скидки после Дня благодарения, особенно в пятницу, которая приобрела широкую известность как Черная пятница.

Но термин «Черная пятница» в отношении распродажи после Дня благодарения применяется сравнительно недавно, и похоже, что это пошло из Пенсильвании. Вот как это происходило.

Долгие годы под словосочетанием «Черная пятница» имелся в виду обвал рынка золота 24 сентября 1869 года.

Термин использовался для других биржевых кризисов на Уолл-стрит в последующие годы.

Эта вырезка — из газеты New York Herald за ноябрь 1871 года, в ней описываются судебные иски против спекулянтов Джея Гоулда и Джима Фиска.

Биржевой кризис даже лег в основу драматического произведения, и была создана «социальная пьеса», как упоминается в этой вырезке из номера газеты The Daily Picayune за 1872 год, издававшейся в Новом Орлеане.

«Черная пятница» также обозначала любую пятницу, 13-е. В 1923 году таких было две. Об этом говорится в этой заметке из газеты The Springfield Daily Leader за 4 января 1923 года, издававшейся в Спрингфилде, штат Миссури.

Большинство крупных торговых сетей начинают свою распродажу Черной пятницы непосредственно в День благодарения, то есть в четверг, хотя бывают и исключения.

Время старта сместилось настолько, что в некоторых случаях они открываются на распродажу в полночь перед Днем благодарения, как было в 2011 году.

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