Китайские попрошайки теперь принимают деньги на карту

Все очень просто: можно отсканировать код на табличке и перечислить деньги на счет попрошайки.
Те, кто был в Китае знают о таком мобильном приложении как WeChat (ВиЧат). Без него не обходится не один китаец.
Вообще, иногда кажется, что если у жителя Китая забрать телефон, то он тут же умрет.
WeChat - объединяет в себе функции Ватсап, ВКонтакте и Сбербанк онлайн.
Другими словами, это менеджер с возможностью оплаты чего угодно.
Китай – страна технологичная и просить деньги с протянутой рукой тут не принято.
Вместо этого в руках у нуждающегося табличка с объяснением беды и просьбой помочь.
На шее висит другая табличка с личным QR-кодом, который привязан к ВиЧат.
Уличные попрошайки получают за каждое сканирование кода от 0,1 до 0,22 доллара.
С учетом 45-часовой рабочей недели они в среднем в месяц зарабатывают 685 долларов, что вполне прилично — это минимальная ставка китайского рабочего.
Все это может показаться довольно странным для иностранца, но следует отметить, что Китай является страной, наиболее близкой к безналичной экономике.
А причина этому — QR-коды. Они используются везде: от оплаты покупок в магазине до чаевых в ресторане.
Количество мобильных платежей в материковом Китае в 50 раз превышает аналогичный показатель в США.
Согласно данным Forrester Research, в 2016 году объем мобильных платежей в США составил всего 112 млрд долларов.
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