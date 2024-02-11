Китайские попрошайки теперь принимают деньги на карту

18:45 2024-02-11
Китайские попрошайки теперь принимают деньги на карту

Теперь вы не сможете отделаться от попрошаек привычной фразой: «Наличных нет»: китайским нищим помогают смартфоны и QR-коды.

Все очень просто: можно отсканировать код на табличке и перечислить деньги на счет попрошайки.

Те, кто был в Китае знают о таком мобильном приложении как WeChat (ВиЧат). Без него не обходится не один китаец.

Вообще, иногда кажется, что если у жителя Китая забрать телефон, то он тут же умрет.

WeChat - объединяет в себе функции Ватсап, ВКонтакте и Сбербанк онлайн.

Другими словами, это менеджер с возможностью оплаты чего угодно. 

Китай – страна технологичная и просить деньги с протянутой рукой тут не принято.

Вместо этого в руках у нуждающегося табличка с объяснением беды и просьбой помочь.

На шее висит другая табличка с личным QR-кодом, который привязан к ВиЧат.

Уличные попрошайки получают за каждое сканирование кода от 0,1 до 0,22 доллара.

С учетом 45-часовой рабочей недели они в среднем в месяц зарабатывают 685 долларов, что вполне прилично — это минимальная ставка китайского рабочего.

Все это может показаться довольно странным для иностранца, но следует отметить, что Китай является страной, наиболее близкой к безналичной экономике.

А причина этому — QR-коды. Они используются везде: от оплаты покупок в магазине до чаевых в ресторане.

Ко­ли­че­ство мо­биль­ных пла­те­жей в ма­те­ри­ко­вом Китае в 50 раз пре­вы­ша­ет ана­ло­гич­ный по­ка­за­тель в США.

Со­глас­но дан­ным Forrester Research, в 2016 году объем мо­биль­ных пла­те­жей в США составил всего 112 млрд дол­ла­ров.

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