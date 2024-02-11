Крысы способны заменить собак в поисково-спасательных операциях

В основном животных использовали для обнаружения мин, а также выявления по запаху различных заболеваний, таких как туберкулез.

Теперь организация занимается новым проектом, получившем название RescueRats. Специалисты обучают этих животных для их дальнейшего использования в поисково-спасательных операциях.

Как известно, крысы отличаются сообразительностью и легко поддаются дрессировке, а еще они способны к взаимовыручке.

По мнению специалистов, в некоторых ситуациях они могут лучше справляться с поставленной задачей, чем собаки. В частности, способны проникнуть туда, куда не могут собаки.

Почему крысы лучше, чем собаки для поисково-спасательных операций

Как утверждает Донна Кин, сотрудник не коммерческой организации компании APOPO, которая последние 5 месяцев занималась обучением крыс, эти животные имеют такое же обоняние как и собаки, при этом их так же легко дрессировать.

Причем, как и собаки, они не привязаны к одному дрессировщику, то есть им может давать команды кто угодно. Благодаря маленьким размерам, крысы смогут проникать под завалы, засыпанные, к примеру, щебнем или мелким мусором.

Продолжительность жизни этих животных в неволе составляет около восьми лет. Однако, как говорят эксперты, некоторые их крысы доживали до 10-11 лет. То есть обученные животные могут длительное время выполнять поставленные перед ними задачи.

Так как компания занимается дрессировкой крыс для гуманитарных проектов длительное время, у нее уже имеется положительный опыт дрессировки этих животных для выполнения сложных задач.

Специалисты отмечают, что проект RescueRats обладает большим потенциалом. Возможно, он станет настолько успешным, что крыс начнут использовать в спасательных операциях повсеместно.

Как крыс обучают спасать людей

По словам Донны Кин, специалисты в первую очередь научили крысу возвращаться в исходную точку. Для этого они посадили грызуна в пустую комнату и разрешали бродить там, где он хочет.

Однако по звуковому сигналу животное должно было возвращаться в исходную точку. Разумеется, чтобы у крысы был стимул возвращаться, за успешно выполненную команду ей давали лакомство.

Затем ученые приучили животных переносить мяч в рюкзаке. В реальном мире мячом будет служить датчик, которые издает сигналы для спасателей.

В итоге задача состоит в том, чтобы крыса, обнаружив человека, вытаскивала датчик и оставляла рядом с жертвой, после чего возвращалась назад. После этого спасатели смогут по сигналу найти человека, нуждающегося в помощи.

Крыс начали обучать еще августе. В настоящее время дрессировщики продолжают с ними работать. Уже все грызуны освоили как минимум два этапа, то есть научились возвращаться в исходную позицию и переносить мяч.

Чтобы животные начали по сигналу стабильно возвращаться в исходную точу, специалистам потребовалось в среднем 14 сеансов. Еще 10 сеансов ушло на то, чтобы научить крыс переносить мяч.

Наиболее обучаемые крысы смогли освоить также все последующие этапы, то есть они уже умеют обнаруживать жертву, подходят к ней и оставляют рядом мяч, после чего возвращаются в исходную точку.

Для обучения третьему этапу, то есть подходить к жертве и оставлять рядом мяч, специалистам понадобилось 7 сеансов дрессировки.

Как отмечают исследователи, на способность крыс к обучению влияют их индивидуальные особенности характера. В результате некоторых животных обучать сложнее, чем других.

К примеру, как говорит Донна Кин, некоторые крысы на первый взгляд выполняют действия правильно, но отказываются тянуть за собой мяч.

Но это не значит, что крысы, которые плохо обучаются, будут плохо выполнять свою работу. Часто бывает так, что животные, у которых поначалу плохо идут дела с обучением, со временем становятся лучшими.

Крысы будут спасать людей совместно с собаками

Как утверждают специалисты, крысы не будут заменой собак, а станут их дополнением. Дело в том, что собаки обычно не проникают внутрь завала, то есть не показывают точное место, где находится жертва, а лишь указывают участок.

Крысы же, после того, как собаки обнаружат человека, смогут обозначить точное место, где он находится.

Для поиска людей, спасатели будут запускать сразу несколько крыс из разных точек входа. Каждая крыса может пройти от 10 до 30 метров, прежде чем вернется назад.

Таким образом можно исследовать большую территорию. Единственная проблема, на которую указывают эксперты — люди могут бояться крыс. Но ситуацию могут исправить маркетинговые компании.

То есть общество должно знать, что в экстренной ситуации на помощь может прийти крыса.