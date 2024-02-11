Что представляли собой продажи «в нагрузку» в Советском Союзе

Нагрузкой назывался абсолютно ненужный вам товар, который шел в паре вместе с нужным. Обычно таким способом продавали дефицит. В этой статье попробуем вспомнить, что давали «в нагрузку».

Очень оригинально товарная нагрузка обыграна в фильме «Королева бензоколонки», когда водитель кинопередвижки Тарас Шпичка покупает себе галстук, а в нагрузку к нему получает гантели.

Так что же давали в нагрузку?

Очень часто нагрузка полагалась к продуктовым наборам, которые назывались «заказы». Распределяли такие заказы в организациях между рабочими или в специальном отделе магазина «стол заказов». Полагались заказы не всем, а наиболее заслуженным людям – передовикам и ударникам производств, ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям.

Обычно состав заказов был для всех примерно одинаков.

В него могли входить такие дефицитные товары как: растворимый кофе, чай, сырокопченая колбаса, шпроты, сыр, сгущённое молоко, икра, сливочное масло, шоколадные конфеты, консервированный горошек, греча.

Но помимо этого перечня в «заказе» можно было обнаружить «нагрузочные» залежалые товары, вроде кильки в томатном соусе или перловой крупы.

«Нагрузку» можно было получить не только в продуктовом магазине или столе заказов. Так покупая виниловую пластинку популярной зарубежной группы в нагрузку можно было получить песни какого-нибудь непопулярного артиста из советских республик.

Нагружали и книголюбов, чтобы заполучить произведения Жюль Верна, Александра Дюма, Конан Дойла, Джека Лондона, нужно было сдать килограммы макулатуры, а так же приобрести тома материалов какого-нибудь съезда КПСС или «Малую Землю» Леонида Ильича (ассортимент нагрузки мог отличаться).

Даже в киножурнале «Фитиль» есть серия 1971 года про «Подарочный набор», где высмеивается подобная система торговли.

Кстати и в наше время начала практиковаться торговля с нагрузкой. Теперь для покупки нового автомобиля у дилера нужно купить дополнительное оборудование, иначе машины не видать.