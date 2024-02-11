Что представляли собой продажи «в нагрузку» в Советском Союзе

19:03 2024-02-11
Что представляли собой продажи «в нагрузку» в Советском Союзе

Плановая советская экономика изобрела оригинальный маркетинговый ход в торговле, а именно продажи «в нагрузку».

Нагрузкой назывался абсолютно ненужный вам товар, который шел в паре вместе с нужным. Обычно таким способом продавали дефицит. В этой статье попробуем вспомнить, что давали «в нагрузку».

Очень оригинально товарная нагрузка обыграна в фильме «Королева бензоколонки», когда водитель кинопередвижки Тарас Шпичка покупает себе галстук, а в нагрузку к нему получает гантели.

Так что же давали в нагрузку?

Очень часто нагрузка полагалась к продуктовым наборам, которые назывались «заказы». Распределяли такие заказы в организациях между рабочими или в специальном отделе магазина «стол заказов». Полагались заказы не всем, а наиболее заслуженным людям – передовикам и ударникам производств, ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям.

Обычно состав заказов был для всех примерно одинаков.

В него могли входить такие дефицитные товары как: растворимый кофе, чай, сырокопченая колбаса, шпроты, сыр, сгущённое молоко, икра, сливочное масло, шоколадные конфеты, консервированный горошек, греча.

Но помимо этого перечня в «заказе» можно было обнаружить «нагрузочные» залежалые товары, вроде кильки в томатном соусе или перловой крупы.

«Нагрузку» можно было получить не только в продуктовом магазине или столе заказов. Так покупая виниловую пластинку популярной зарубежной группы в нагрузку можно было получить песни какого-нибудь непопулярного артиста из советских республик.

Нагружали и книголюбов, чтобы заполучить произведения Жюль Верна, Александра Дюма, Конан Дойла, Джека Лондона, нужно было сдать килограммы макулатуры, а так же приобрести тома материалов какого-нибудь съезда КПСС или «Малую Землю» Леонида Ильича (ассортимент нагрузки мог отличаться).

Даже в киножурнале «Фитиль» есть серия 1971 года про «Подарочный набор», где высмеивается подобная система торговли.

Кстати и в наше время начала практиковаться торговля с нагрузкой. Теперь для покупки нового автомобиля у дилера нужно купить дополнительное оборудование, иначе машины не видать.

Марина Смирнова
21:16

Марина Смирнова

Люди, которые едят по режиму, реже сталкиваются с резкими приступами голода

Люди, которые едят по режиму, реже сталкиваются с резкими приступами голода

Вы недавно обедали, но снова чувствуете голод - узнайте, что может скрываться за сбоями насыщения и аппетита.
Марина Смирнова
20:51

Марина Смирнова

Как сохранить свежесть срезанных тюльпанов: экспертное мнение цветовода

Как сохранить свежесть срезанных тюльпанов: экспертное мнение цветовода

Срезанные тюльпаны могут отлично чувствовать себя и оставаться свежими до 12 дней: рассказываем, как это сделать.
Марина Смирнова
20:23

Марина Смирнова

Финские дети в зимнюю стужу ездят в школу на велосипедах

Финские дети в зимнюю стужу ездят в школу на велосипедах

Для финских ребят это не забава, а часть повседневной жизни, мальчики и девочки едут в школу на велосипедах, преодолевая сугробы.
Марина Смирнова
20:18

Марина Смирнова

Почему скручиваются листья у томатов: узнайте самые частые причины

Почему скручиваются листья у томатов: узнайте самые частые причины

Распространённой проблемой при выращивании томатов является скручивание листьев, причин может быть много.
Марина Смирнова
19:40

Марина Смирнова

Проверьте качество воздуха в квартире: простые советы экспертов

Проверьте качество воздуха в квартире: простые советы экспертов

Плохо спите или часто появляются головные боли: необходимо проверить качество воздуха в комнате.
Марина Смирнова
19:32

Марина Смирнова

Историки рассказали, кем были первые женщины-силачи

Историки рассказали, кем были первые женщины-силачи

Такие дамы появились в 19 веке, их можно было увидеть в основном на спортивных мероприятиях, а также в цирках.
Марина Смирнова
19:23

Марина Смирнова

Как разводить гайлардию на участке: основные моменты

Как разводить гайлардию на участке: основные моменты

Даже один куст цветов способен своей яркой цветовой гаммой украсить любой участок.
article_image 19:23

Развод по-индийски: редко, аморально и очень-очень дорого

Расторгнуть брак в Индии настоящая проблема, поэтому многие продолжают состоять в нем, когда отношения уже исчерпали себя.

article_image 19:21

Фламинго могут стоять на одной ноге даже после смерти

Фламинго настолько хороши в балансировании, что даже умершего фламинго можно поставить на одну ногу и он будет стоять абсолютно вертикально.

article_image 18:57

Жарим мясо при помощи дуршлага: зачем это нужно делать

Дуршлаг может облегчить приготовление мясных блюд на сковородке за счет наличия в нем отверстий.