Как получить крупную малину на дачном участке: хитрости садоводов

19:05 2024-02-11
Как получить крупную малину на дачном участке: хитрости садоводов

Хорошо, когда на кусте зреет много ягод, но если малина еще и крупная, наслаждение от урожая дачник получит вдвойне.

Есть 5 важных агротехнических нюансов, соблюдая которые вы гарантированно добьетесь успеха.

Полив:

Во время созревания малина остро нуждается в обильном поливе. В период формирования ягод пролейте растения на глубину 15-20 см, обеспечивая влагой глубоко залегающие корни.

В засушливую погоду расход воды составляет 30-40 л на 1 погонный метр. Полив проводите в 2-3 приема в течение дня. Спустя 7-10 дней повторите процедуру. Размер ягод напрямую зависит от количества влаги в почве.

Дополнительное питание:

В разгар лета малина остро нуждается в калии и фосфоре. Проводите обработки по листу, используя минеральные удобрения: Кристалон, Сульфат калия или печную золу.

Ни в коем случае не применяйте хлорные удобрения! Из микроэлементов малине нужен магний.

Мульчирование:

Чтобы не допустить пересыхания почвы в период формирования и созревания ягод, обязательно мульчируйте ее после полива и внесения подкормок.

Для этого подойдут костра, компост или предварительно увлажненный торф. Слой торфа должен быть не менее 7 см.

Ограничительные меры в распространении конкуренции:

Старайтесь не допускать появления и размножения сорняков. Они забирают на себя значительную часть питательных веществ и влаги. Также проводите вырезку лишних побегов, существенно снижающих урожайность.

Лучше оставьте немного крепких, хорошо вызревших побегов, нежели множество тонких и слабых. Чем больше и крупнее листья, тем выше урожай.

Прореживание также обеспечит плантацию малины хорошей вентиляцией. В противном случае вам не избежать появления серой гнили.

Своевременная защита от вредителей:

Если профилактические обработки не обеспечили надежную защиту, в период формирования ягод используйте только биопрепараты: Актофит, Фитоверм и прочие, выдерживая сроки ожидания.

Много солнечного света:

Малиновые насаждения — большие любители понежиться на солнышке, они не любят тенистых мест. В утренние часы они легко перенесут небольшое затенение, но солнце им жизненно необходимо весь остальной день.

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