Как разводить гайлардию на участке: основные моменты

19:23 2024-02-11
Как разводить гайлардию на участке: основные моменты

Даже один куст цветов способен своей яркой цветовой гаммой украсить любой участок.

В садах культивируется в основном гайлардия остистая, многолетнее растение редко кто из садоводов выращивает однолетние формы гайлардии. 

Цветет гайлардия продолжительное время, с июня и по до августа, приблизительно 2 месяца.

Гайлардия многолетняя выращивание из семян:

Семена гайлардии на рассаду можно посеять в феврале - марте - апреле в рассадный ящик.

Глубина посева семян не более 1 см, всходы появляются примерно через 2 недели, но свежие семена могут взойти и за неделю.

Проблем с выращиванием рассады никакой нет, цвести гайлардия будет на второй год. 

Цветок вырастает до 80-90 см, любит солнечные места, вернее солнцепек, который выдерживают не каждые цветы.

С годами цветение становится не такое яркое, и лет через 5 нужно или омолодить куст делением, или вырастить новые растения из семян.

Поливать гайлардию нужно только в засушливый период лета, в остальное время она обходится естественными осадками в виде дождей.

Для подкормки лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, не менее 3-4 раз за сезон.

Ни в коем случае в качестве удобрений нельзя использовать навоз, лучше взять Фертику или Агриколу.

Если не обрывать цветы после цветения, то вызрев, семена упадут на землю, а весной дадут самосев.

На зиму нужно обрезать побеги гайлардии вровень с уровнем земли и укрыть сухими листьями.

Хорошо смотрится гайлардия в тандеме с ромашками и спаржей, впрочем можно подобрать и других компаньонов на клумбе, например, рудбекию.

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