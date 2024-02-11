Историки рассказали, кем были первые женщины-силачи

Одной из самых известных суперженщин была Кэти Брумбах по прозвищу “Великая Сандвина”.

Родом она была из Вены, родители Брумбах также были цирковыми артистами, и, по-видимому, она представляла собой комбинацию своего отца (который был ростом 198 сантиметров) и матери (у которой бицепс в окружности был 38 сантиметров).

Она не только унаследовала физические данные своих родителей, но и выступала вместе с ними на арене цирка. Брумбах поражала публику своим коронным номером, поднимая своего мужа (который весил 75 килограмм) над головой только одной рукой.

Но всё же, в то время, сильное и мускулистое женское тело не ценилось. Женщины в конце 19-го века ценились хрупкие и слабые.

Шарлотта Перкинс Гилман из Род-Айленда попыталась развеять этот миф и часами занималась тяжелой атлетикой, бегом и гимнастикой.

Она также писала книги, в которых основное внимание уделялось искоренению идеи “физической слабости” женщин. Очевидно, она опередила своё время.

В 19-м и начале 20-го веков физические упражнения для женщин вызывали неодобрение у обывателей. Большинство придерживалось мнения, что у женщин очень мало энергии и сил, и их следует тратить на домашнюю работу и воспитание детей.

Один из медицинских педагогов того времени заявил, что любой другой тип физической нагрузки “мужского характера заставляет женское тело становиться более похожим на мужское”.

Были и такие силачки, которые подбрасывали и ловили тяжелые гири и приглашали мужчин из публики повторить эти упражнения; очень немногие могли это сделать, даже приподнять эти гири не все могли.

Женщины канатом удерживали упряжки лошадей, поднимали телеги, руками разрывали толстые пачки бумаги, а в поздние времена — телефонные книги, они ломали пополам гвозди и железные прутья, они танцевали вальс с тремя мужчинами на плечах.

Гвоздь программы: женщина, поднимающая и удерживающая на весу группу людей. Ее звали Джозефина Блатт, урожденная Шауэр («Минерва»). Американская силачка и рекордсменка мира по тяжелой атлетике (1869-1823).